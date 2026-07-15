Un miliardo in più a Kiev, per il "Drone Deal"
L’UE rafforza la cooperazione industriale con l’Ucraina per produrre droni e sistemi di difesa congiunti.
BRUXELLES - La Commissione europea ha erogato un ulteriore miliardo di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni nell'ambito del prestito UE da 90 miliardi. Si tratta del secondo pagamento della prima tranche da sei miliardi destinata al settore, dopo i 3,9 miliardi versati il 30 giugno. Bruxelles e Kiev hanno inoltre firmato un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa e lanciato lo "EU-Ukraine Drone Deal", basato su joint venture tra imprese europee e ucraine.
L'intesa punta ad avviare entro la fine del 2026 la produzione congiunta di droni e sistemi anti-drone e ad estendere la cooperazione alla produzione di missili antibalistici entro il 2028. La prima riunione dei 18 membri fondatori del Drone Deal è prevista a settembre a Bruxelles. La Commissione ha inoltre approvato un piano di erogazioni da 10 miliardi per finanziare ulteriori droni, missili e aerei da combattimento.