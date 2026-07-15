Un miliardo in più a Kiev, per il "Drone Deal"

BRUXELLES - La Commissione europea ha erogato un ulteriore miliardo di euro all'Ucraina per l'acquisto di droni nell'ambito del prestito UE da 90 miliardi. Si tratta del secondo pagamento della prima tranche da sei miliardi destinata al settore, dopo i 3,9 miliardi versati il 30 giugno. Bruxelles e Kiev hanno inoltre firmato un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa e lanciato lo "EU-Ukraine Drone Deal", basato su joint venture tra imprese europee e ucraine.