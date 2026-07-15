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Il maltempo porta l'acqua alta... nel centro di Como
Diversi disagi nella città sul Lario questo mercoledì, a causa delle piogge violente che hanno bagnato anche il Ticino.
Il maltempo porta l'acqua alta... nel centro di Como
Su gentile concessione di ComoZero
Fonte ComoZero
Il maltempo porta l'acqua alta... nel centro di Como
Diversi disagi nella città sul Lario questo mercoledì, a causa delle piogge violente che hanno bagnato anche il Ticino.
COMO - Si è abbattuto con particolare violenza su Como, il maltempo che questo pomeriggio ha interessato anche il Ticino centro-meridionale.
Come riferito dal portale ComoZero, pioggia e vento hanno messo in difficoltà varie parti della città lariana e della sua periferia.
Il centro, in particolare, «si è trasformato letteralmente in una piscina» scrive il sito d'informazione, con vie «trasformate in piccoli fiumi con l'acqua alta anche 10 centimetri».
Fra allagamenti e alberi caduti sono stati diversi i disagi alla viabilità in tutta l'area urbana.
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