Francia, l'aiuto a morire ora è un diritto

«Nel 2022 - ha aggiunto il presidente - mi sono impegnato a intraprendere questo percorso insieme al popolo francese. Con serietà, umiltà e pieno rispetto per la nostra democrazia, ho mantenuto questa promessa». «I rinvii al Consiglio costituzionale procederanno nel rispetto dei principi dello Stato di diritto».

«Ringrazio tutti i parlamentari che hanno reso possibile un dibattito costruttivo e rispettoso. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa riflessione collettiva: i cittadini della Convenzione dei cittadini, gli operatori sanitari e le associazioni. Il lavoro del Comitato consultivo nazionale di etica ha guidato il nostro pensiero; desidero ringraziarli ancora una volta. Il mio pensiero va a tutti coloro che mi hanno contattato personalmente, condividendo le loro storie, i loro dubbi, le loro convinzioni e le loro speranze. Le loro testimonianze hanno arricchito profondamente questo testo».