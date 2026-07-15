Francia, l'aiuto a morire ora è un diritto
Via libera definitivo dal parlamento francese alla proposta di legge. In totale, 291 deputati hanno votato a favore contro 241
PARIGI - L'Assemblée Nationale ha adottato oggi in via definitiva la creazione di un "diritto all'aiuto a morire", una promessa contenuta nel programma del secondo mandato del presidente Emmanuel Macron. In totale, 291 deputati hanno votato a favore contro 241.
«La proposta di legge relativa al diritto all'aiuto a morire è stata approvata. Su una questione così profondamente personale e seria - che tocca la vita, la sofferenza e la dignità - era possibile un solo approccio: dedicare tempo all'ascolto, al dialogo e al dibattito», ha scritto Macron poco dopo in un messaggio pubblicato su X.
«Nel 2022 - ha aggiunto il presidente - mi sono impegnato a intraprendere questo percorso insieme al popolo francese. Con serietà, umiltà e pieno rispetto per la nostra democrazia, ho mantenuto questa promessa». «I rinvii al Consiglio costituzionale procederanno nel rispetto dei principi dello Stato di diritto».
«Ringrazio tutti i parlamentari che hanno reso possibile un dibattito costruttivo e rispettoso. Desidero inoltre ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa riflessione collettiva: i cittadini della Convenzione dei cittadini, gli operatori sanitari e le associazioni. Il lavoro del Comitato consultivo nazionale di etica ha guidato il nostro pensiero; desidero ringraziarli ancora una volta. Il mio pensiero va a tutti coloro che mi hanno contattato personalmente, condividendo le loro storie, i loro dubbi, le loro convinzioni e le loro speranze. Le loro testimonianze hanno arricchito profondamente questo testo».
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