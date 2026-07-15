Condanne definitive per i familiari di Saman Abbas
Ergastoli confermati per i genitori della giovane pachistana uccisa nel 2021 a Novellara
NOVELLARA - Sono definitive le condanne dei familiari di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio del 2021 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia.
I giudici della prima sezione penale di Cassazione, accogliendo le richieste della Procura generale, hanno confermato gli ergastoli per i genitori della ragazza Shabbar Abbas e Nazia Shaheen e per i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq e i 22 anni inflitti allo zio, Danish Hasnain. I cinque sono accusati, a seconda delle posizioni, di concorso in omicidio volontario e occultamento di cadavere.
La colpa di Saman è stata quella di volere essere libera. "Lei doveva essere punita, questo è un punto fermo di tutto il processo", ha detto in aula il rappresentante dell'accusa aggiungendo che la volontà degli imputati era quella di "impartirle una lezione" perché la 18enne, a loro dire, "non poteva decidere della sua vita, non poteva avere una vita propria".
La ragazza venne strangolata e sepolta poco distante dalla casa. Il suo corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo. Secondo quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, ad ucciderla materialmente furono lo zio e i cugini.
Un omicidio premeditato dal clan familiare, che non sopportava il desiderio di autonomia della ragazza. Nelle motivazioni i giudici di secondo grado affermano che il delitto è stato "deliberato dal clan familiare - scrive l'assise nel suo complesso - ad eccezione del fratello, ritenuto inaffidabile", scrivono ancora i giudici che invece valutano la testimonianza del giovane, 16enne all'epoca dei fatti e adesso parte civile contro i suoi familiari, coerente e credibile.
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