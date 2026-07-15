Condanne definitive per i familiari di Saman Abbas

La colpa di Saman è stata quella di volere essere libera. "Lei doveva essere punita, questo è un punto fermo di tutto il processo", ha detto in aula il rappresentante dell'accusa aggiungendo che la volontà degli imputati era quella di "impartirle una lezione" perché la 18enne, a loro dire, "non poteva decidere della sua vita, non poteva avere una vita propria".

La ragazza venne strangolata e sepolta poco distante dalla casa. Il suo corpo venne ritrovato un anno e mezzo dopo. Secondo quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Bologna, ad ucciderla materialmente furono lo zio e i cugini.