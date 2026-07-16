Colpita una petroliera che tentava di forzare il blocco navale

"Le forze statunitensi hanno (pure) colpito centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni, nonché strutture di sorveglianza costiera, al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di minacciare i marittimi innocenti che prestano servizio a bordo di navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz", ha scritto, sempre su X, il Centcom, aggiungendo di aver utilizzato munizioni di precisione per colpire obiettivi in diverse località, tra cui Bandar Abbas. Gli attacchi si sono conclusi ieri alle 21.00 (ora di Washington).

Un attacco missilistico statunitense ha colpito alcune zone vicino a un ospedale specializzato nella cura dei malati di cancro, nella città iraniana di Ahvaz, ha riferito - come riporta il quotidiano britannico The Guardian - un funzionario del ministero della sanità iraniano, Hossein Kermanpour, il quale ha scritto su X che alcuni pazienti e i loro accompagnatori sono fuggiti dall'ospedale di Boghayi e che "ora sono rimasti solo i pazienti più gravi".