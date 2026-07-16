Dietro i rischi nascosti degli energy drink: fanno bene solo a chi li produce

Energy drink come status symbol

Chiarito il fatto che sorseggiando le 'bevande cristiane' non si diventa più religiosi, la cosa che fa davvero riflettere è quanto gli energy drink siano diventati influenti a livello sociale: un vero status symbol che definiscono ciò che si vuole rappresentare all'interno della società, sulla scia dei tanti vip ed influencer che ne sono testimonial e consumatori accaniti. Come ricordato dal quotidiano britannico “Kim Kardashian è testimonial delle bevande energetiche Update, John e Hank Green amano l'Avesome Coffee Club, Blake Lively sponsorizza una bevanda al pompelmo frizzante” insomma a ciascuno il suo energy drink. La promozione del consumo di tali bevande energetiche da parte di persone molto famose ha portato ad un netto calo della fascia d'età dei loro fruitori, rendendole un bene di consumo tra bambini e adolescenti di tutto il mondo con tutto ciò che ciò comporta in termini di salute. Nel Regno Unito, ad esempio, secondo studi recenti è emerso che un adolescente su tre le consuma regolarmente, e tale fenomeno risale a diversi decenni fa, basti pensare che secondo uno studio dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2011, il 68% degli adolescenti tra i dieci ed i diciotto anni nei Paesi europei consumava regolarmente energy drink. Nonostante in diversi Paesi sia stato introdotto, in tempi recenti, il divieto di vendita di tali bevande a persone di età inferiore ai sedici o ai diciotto anni, secondo un sondaggio online condotto nel 2023 da un gruppo di ricercatori britannici, l'80% degli studenti coinvolti nello studio ha dichiarato di aver provato delle bevande energetiche, ed i maschi si sono rivelati i consumatori più assidui, con una frequenza media tra i due fino ai quattro giorni a settimana. Il primo assaggio avviene in genere in un negozio, con il passaparola di amici o familiari e, di norma, i giovani si riforniscono nel classico supermercato di quartiere.



Dalla rivoluzione giapponese al boom globale, tra mito e pericoli nascosti

La storia degli energy drink inizia in Giappone nel 1962, e la prima bevanda energetica, denominata Lipovitan D, venne prodotta dalla Taisho Pharmaceutical, e conteneva tuarina miscelata con la caffeina. Il prodotto si rivolgeva originariamente ad operai e camionisti che dovevano affrontare dei lunghi turni di lavoro ma con il diffondersi globale del prodotto, il consumo divenne sempre più generalizzato: negli anni Novanta si impose, ad esempio, la Red Bull, di produzione austriaca, ispiratasi proprio alla Lipovitan, imponendosi ben presto nel mercato statunitense, mentre in Nuova Zelanda ed in Australia si impose come produttrice la Frucor Beverages. Nel 2020, si è stimato che il mercato globale delle bevande energetiche avesse un valore di 45,80 miliardi di dollari e si prevede una percentuale di crescita con un tasso annuo dell'8,2% per raggiungere i 108,40 miliardi di dollari entro il 2031. Come è noto, le bevande energetiche contengono grandi quantità di caffeina, da 50 a 505 milligrammi per lattina mentre una tazzina di caffè ne contiene massimo 150 milligrammi, zuccheri aggiunti, additivi e stimolanti, come la taurina e la L-carnitina, e vengono pubblicizzate come sostanze migliorative delle proprie capacità mentali e fisiche, mentre è ormai un dato certo che il loro consumo provochi una serie di reazioni avverse dovute all'aumento della pressione sanguigna e la frequenza cardiaca e respiratoria. Sono molto frequenti gli attacchi d'ansia e di nervosismo, oltre che fenomeni di seria disidratazione, tachicardia e disturbi gastrointestinali, mentre nei casi più gravi si sono verificati casi di rabdomiolisi, danni renali acuti, fibrillazione ventricolare, convulsioni ed ictus. Nel National Library of Medicine, vengono messi in correlazione al consumo di bevande energetiche anche con diversi casi di decessi.

