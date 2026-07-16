Attacco russo nella notte su Kiev: due morti

KIEV - Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Darnytskyi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e due persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere di Sviatoshynskyi, nella parte occidentale di Kiev.