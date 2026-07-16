Chi è la neonazista, ex uomo ora donna, che verrà trasferita in un carcere maschile?

Nel luglio 2023 l’estremista di destra – all’epoca ancora registrata come uomo con il nome di Sven – era stata condannata dal tribunale di Halle per incitamento all’odio, diffamazione e ingiuria a una pena complessiva di un anno e sei mesi di reclusione senza condizionale. L’ingresso in carcere era previsto per la fine di agosto 2025, ma Liebich era fuggita in Repubblica Ceca, dove è stata arrestata ad aprile. Mercoledì è stata estradata in Germania.