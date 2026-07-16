Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI / CANADA

L'aria peggiore del mondo? Dove non te lo aspetti

A Detroit il livello di inquinanti è elevatissimo, ma anche Minneapolis e Toronto non scherzano. La causa? Una serie di incendi
L'aria peggiore del mondo? Dove non te lo aspetti
L'aria peggiore del mondo? Dove non te lo aspetti
AFP
Toronto
Fonte IQAir
elaborata da Redazione
L'aria peggiore del mondo? Dove non te lo aspetti
A Detroit il livello di inquinanti è elevatissimo, ma anche Minneapolis e Toronto non scherzano. La causa? Una serie di incendi

TORONTO - Il fumo proveniente dagli incendi attivi nella zona a cavallo tra Stati Uniti e Canda, tra il Minnesota nord-orientale e l’Ontario, sta causando un netto peggioramento della qualità dell’aria in un’ampia fascia del Midwest e del Nordest degli Stati Uniti. A partire dal 16 luglio, i livelli di inquinamento registrati dal portale svizzero IQAir sono aumentati in modo significativo, con il particolato fine PM2,5 come principale responsabile.

Molte aree urbane hanno registrato valori dell’indice di qualità dell’aria (AQI) compresi tra 100 e 700, livelli che vanno da malsani a pericolosi e che hanno portato all’emissione di avvisi sanitari. A Detroit il valore giovedì mattina era di 679, quando IQAir considera ogni dato superiore a 301 come pericoloso. Male anche Minneapolis (570), mentre Toronto si piazza a un livello "non salutare" (192). Il cielo in queste località ha assunto una tinta giallo-arancione alquanto inquietante.

Le autorità raccomandano ai residenti di limitare le attività all’aperto, mantenere porte e finestre chiuse, utilizzare purificatori d’aria negli ambienti interni e indossare maschere protettive qualora sia necessario uscire.

All’origine del fenomeno vi sono condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla propagazione degli incendi: temperature elevate, siccità e una persistente cupola di calore sugli Stati Uniti centrali. Questo sistema atmosferico intrappola il fumo vicino al suolo e lo trasporta verso sud-est, contribuendo all’accumulo di inquinanti nelle regioni colpite.

Le previsioni indicano un miglioramento graduale della qualità dell’aria entro il fine settimana, grazie a un cambiamento nei venti che dovrebbe favorire la dispersione del fumo. Tuttavia, nei prossimi 10 giorni non si escludono nuovi episodi di inquinamento, con ulteriori pennacchi di fumo finché gli incendi resteranno attivi.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
detroitfumoincendiminneapolistoronto
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
132

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
1 gior
17
34

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
1 gior
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
150
256

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
2 gior
16
51

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
1 gior
25
51

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
2 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
1 gior
18
33

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
1 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
1 gior
26
258

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
2 gior
15

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
31

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
20 ore
74
163

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
1 gior
13
26

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
2 gior
3
51

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
167

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
14 ore
23
157

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
12
14

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
8 ore

Anziano muore nelle acque del Verbano

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
12 ore
8
111

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
129

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
81

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
98

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
17 ore
5
80

È allarme in alta montagna

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
1 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
48

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
67

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
2 gior
5
38

Marco van Basten a tavola a… Losone

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
24
26

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
8 ore

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
3 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
12 ore
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
16 ore
5

Ti derubano anche qui

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
39

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
2 gior
18
56

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
17 ore
8
55

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
20 ore
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
8 ore
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
1 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
2 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
1 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
5 ore
1
26

Sarà una notte turbolenta

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
1 gior
6
123

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
1 gior
3
28

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»
LIVE
MONDIALE 2026
3 gior
14

La morte, il dolore: «Non ci sono parole»

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
18 ore
31
52

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Trump parla al Paese delle future elezioni e i repubblicani tremano
LIVE
STATI UNITI
3 ore
2

Trump parla al Paese delle future elezioni e i repubblicani tremano

Quinto giorno consecutivo, nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran
LIVE
MEDIO ORIENTE
5 ore
10

Quinto giorno consecutivo, nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran

Arriva l'esame del testosterone per le truppe americane
LIVE
STATI UNITI
8 ore
3
32

Arriva l'esame del testosterone per le truppe americane

Crolla una parte del Tribunale di Bolzano
LIVE
ITALIA
8 ore
7
23

Crolla una parte del Tribunale di Bolzano

La tensione sale, anche gli Houthi minacciano
LIVE
MEDIO ORIENTE
9 ore
11

La tensione sale, anche gli Houthi minacciano

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
10 ore

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Il caldo uccide sempre di più
LIVE
EUROPA
11 ore

Il caldo uccide sempre di più

Gli Houthi si preparano a chiudere la rotta del Mar Rosso
LIVE
YEMEN
11 ore
4
24

Gli Houthi si preparano a chiudere la rotta del Mar Rosso

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
12 ore
62
65

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Via libera della Camera alla legge elettorale
LIVE
ITALIA
12 ore
7

Via libera della Camera alla legge elettorale