L'aria peggiore del mondo? Dove non te lo aspetti

Molte aree urbane hanno registrato valori dell’indice di qualità dell’aria (AQI) compresi tra 100 e 700, livelli che vanno da malsani a pericolosi e che hanno portato all’emissione di avvisi sanitari. A Detroit il valore giovedì mattina era di 679, quando IQAir considera ogni dato superiore a 301 come pericoloso. Male anche Minneapolis (570), mentre Toronto si piazza a un livello "non salutare" (192). Il cielo in queste località ha assunto una tinta giallo-arancione alquanto inquietante.