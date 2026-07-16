Incendio in Corsica, 200 escursionisti confinati nel rifugio
L'emergenza incendi mette a rischio uno dei percorsi escursionistici più noti dell'isola, con vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme.
L'emergenza incendi mette a rischio uno dei percorsi escursionistici più noti dell'isola, con vigili del fuoco impegnati a contenere le fiamme.
PARIGI - Circa 200 escursionisti sono stati confinati nel rifugio Tighjettu, sul celebre sentiero escursionistico GR20 della Corsica, a causa di un incendio boschivo nella zona.
Secondo la stampa francese, a vietare loro di proseguire il cammino, è stata la gendarmeria locale mentre le fiamme hanno già bruciato 180 ettari di vegetazione e diversi focolai restano attivi. Vigili del fuoco e soccorritori lottano su diversi fronti per scongiurare la propagazione degli incendi.
I rifugi sul sentiero GR20 che attraversa la Corsica da nord a sud hanno una frequentazione di 150'000 persone a notte durante l'estate.
Quest'anno, la Francia è stata colpita da molteplici incendi boschivi, come quello nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi, dove oggi è atteso per un sopralluogo il presidente, Emmanuel Macron, dopo una prima notte di calma sul posto.
Da domenica scorsa, gli incendi a Fontainebleau - secondo i primi elementi dell'inchiesta di natura dolosa, con l'arresto di due persone, tra cui un vigile del fuoco volontario - hanno devastato oltre 2000 ettari di terreno. In totale, sono oltre 32'000 gli ettari distrutti dal fuoco da inizio anno in Francia, più che durante tutta la stagione estiva del 2025.
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