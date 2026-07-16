Intelligenza artificiale, «L'Europa sta regalando il futuro agli Usa»

«L'intelligenza artificiale viene presa troppo poco sul serio sia a livello politico che industriale», argomenta. «Eppure c'erano e ci sono ancora segnali premonitori di ciò che ci aspetta». A suo avviso serve una scossa: «Abbiamo sempre trovato delle scuse per non prendere seriamente gli sviluppi nel campo dell'IA. Abbiamo detto: 'ma quelli dicono tutti sciocchezze, hanno opinioni politiche discutibili, vogliono solo arricchirsi'. Oppure abbiamo liquidato il tutto come una moda passeggera. Così abbiamo sempre trovato dei motivi per non affrontare il tema seriamente».

«L'idea che possa esistere un settore di punta dell'IA a cui non abbiamo accesso - anche se tale IA all'avanguardia fosse solo sei mesi più avanti rispetto ai modelli di cui disponiamo qui - mi preoccupa in quanto europea», prosegue l'esperta. «Saremmo completamente indifesi di fronte agli attacchi informatici sferrati da questa IA. Per questo motivo dobbiamo trovare il modo di ottenere l'accesso ai modelli all'avanguardia attraverso leve geostrategiche. A tal fine dobbiamo impegnarci molto di più di quanto facciamo oggi».