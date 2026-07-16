Allerta tsunami dopo un terremoto nel sud della Nuova Zelanda

Spostarsi in zone sopraelevate

I residenti sono stati invitati a spostarsi senza indugio verso zone sopraelevate o il più possibile all’interno del territorio, fuori dalle aree di evacuazione. L’ordine vale anche per le zone in cui il terremoto non è stato percepito, poiché il rischio di uno tsunami distruttivo resta concreto. La protezione civile ha raccomandato di muoversi a piedi, correndo o in bicicletta per evitare ingorghi, e di non rientrare fino a nuovo avviso ufficiale.

«Il terremoto sembrava come se stesse arrivando un treno, è stato molto forte», ha raccontato Janet Atkinson, residente a Wanaka, a nord di Te Anau. Come molti altri abitanti, sta seguendo le comunicazioni delle autorità via radio.