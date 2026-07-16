Via libera della Camera alla legge elettorale

"La legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza e della coalizione di centrodestra", ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine di un evento a Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara, Emilia-Romagna).

Sulla bocciatura della Camera, l'altro ieri, dell'emendamento in materia di preferenze e di quote femminili, Tajani ha minimizzato: "Io non mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato. L'importante è che sia stata approvata la legge, perché l'obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità a questo paese".