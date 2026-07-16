Via libera della Camera alla legge elettorale
Il provvedimento, dopo l'approvazione della Camera tra applausi del centrodestra, passa ora all'esame del Senato.
ROMA - In Italia, la Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e due astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato.
Esultanza nel centrodestra subito dopo il voto. I deputati di maggioranza si sono alzati in piedi applaudendo e alcuni di loro si sono stretti la mano in segno di soddisfazione.
"La legge è passata con una maggioranza molto ampia, quindi non ci sono problemi all'interno della maggioranza e della coalizione di centrodestra", ha detto il vicepremier Antonio Tajani a margine di un evento a Jolanda di Savoia (provincia di Ferrara, Emilia-Romagna).
Sulla bocciatura della Camera, l'altro ieri, dell'emendamento in materia di preferenze e di quote femminili, Tajani ha minimizzato: "Io non mi sconvolgo se un emendamento non viene approvato. L'importante è che sia stata approvata la legge, perché l'obiettivo fondamentale è quello di garantire stabilità a questo paese".
"Lavoriamo non soltanto per affrontare con serenità i prossimi cinque anni, cioè con stabilità di governo, ma lavoriamo intanto per affrontare le grandi questioni economiche", ha aggiunto il vicepremier.
L'altro ieri la maggioranza del governo è stata battuta per un voto su un emendamento relativo alle preferenze (che proponeva un sistema con un capolista bloccato e altri sei candidati tra cui scegliere, appunto, con le "preferenze"). Vi è stato uno strappo all'interno della coalizione di centrodestra nel voto a scrutinio segreto, che si era concluso con 187 suffragi a favore e 188 contrari.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!