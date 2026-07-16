Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

E, ancora, rispetto alle circostanze della morte: «Può darsi che una persona anziana e confusa si sia avventurata in un campo e lì sia morta. Oppure forse la persona era sotto l’effetto di droghe o alcol, oppure aveva un problema di salute. Forse si è sdraiata lì di sua spontanea volontà e si è addormentata. Si valuta quanto sia probabile che qualcuno l’abbia seguita in quel campo. Aveva figli, parenti, c’erano moventi per un omicidio? Forse alcuni aspetti sono stati esclusi».