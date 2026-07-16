Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Faceva la puericultrice a Bergamo, al brefotrofio dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle. Anni fa, sul Corriere della Sera, in un’intervista, il giornalista aveva dichiarato: «Avevo 23 anni e non sapevo dove sbattere la testa. Ho cercato di individuare una nuova moglie. Lavoravo al brefotrofio di Bergamo, portavo le gemelle con me, Enoe faceva la maestra lì». E così è nato il loro legame e poi due figli, Mattia e Fiorenza.

Lei riservata, un lavoro a scrivere le scalette dei programmi a Mediaset dove i colleghi hanno scoperto di chi era moglie solo quando Silvio Berlusconi era venuto a cercarla. Feltri, intanto, dall'Eco di Bergamo è arrivato al Corriere della Sera, per diventare poi direttore dell'Europeo, dell'Indipendente, del Giornale al posto di Indro Montanelli e di Libero, a più riprese.