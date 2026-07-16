Il caldo uccide sempre di più

«Sappiamo come proteggere le persone: allertare tempestivamente le comunità, rendere le città più fresche, garantire l'accesso ad acqua e zone d'ombra, monitorare i soggetti più a rischio e preparare i sistemi sanitari prima che le temperature raggiungano i picchi massimi. Insieme, possiamo salvare vite umane», ha spiegato l'ato funzionario ONU.

«Quasi 10 mila decessi in eccesso, e l'estate non è ancora finita. Non si tratta - ha spiegato Kluge - di un disastro naturale; è un fenomeno che si ripete ogni anno perché troppi governi continuano a considerare il caldo come un semplice evento meteorologico anziché come un'emergenza sanitaria».