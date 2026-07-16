MEDIO ORIENTE
La tensione sale, anche gli Houthi minacciano
Il mirino sulle infrastrutture petrolifere saudite se l'escalation dovesse proseguire
AFP
Fonte Ats Ans
La tensione sale, anche gli Houthi minacciano
Il mirino sulle infrastrutture petrolifere saudite se l'escalation dovesse proseguire
SANA'A - Gli Houthi yemeniti minacciano di prendere di mira le infrastrutture petrolifere dell'Arabia Saudita se il conflitto dovesse intensificarsi, pochi giorni dopo l'attacco all'aeroporto di Sana'a, capitale da loro controllata.
«Tutte le infrastrutture petrolifere e gli impianti vitali sauditi saranno bersaglio dei nostri missili e droni se l'Arabia Saudita si impegnerà in un'aggressione su vasta scala contro il nostro Paese e procederà verso un'escalation», ha dichiarato il leader del gruppo, Abdul Malik al-Houthi, in un discorso televisivo, minacciando anche l'aeroporto di Riad.
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