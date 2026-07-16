Crolla una parte del Tribunale di Bolzano
Il cedimento strutturale avvenuto durante i lavori di ristrutturazione ha provocato gravi danni ma solo un ferito lieve.
Il cedimento strutturale avvenuto durante i lavori di ristrutturazione ha provocato gravi danni ma solo un ferito lieve.
BOLZANO - Tragedia sfiorata oggi in Italia: questa mattina presto è crollata la parte centrale del Palazzo di giustizia di Bolzano. Si lamenta un solo ferito leggero.
In orario d'ufficio circa 150 persone lavorano quotidianamente nell'edificio, ma a quell'ora, fortunatamente, c'erano soltanto il portiere e sei addetti alle pulizie.
Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage è unanime. "È un miracolo", sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del Tribunale Francesca Bortolotti non appena è arrivata sul posto.
Nell'edificio, che risale all'epoca fascista, erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri dell'atrio al primo piano. Sarà compito dell'inchiesta stabilire l'esatta causa del cedimento che ha letteralmente sventrato la parte centrale del palazzo, incluso l'atrio.
Il cedimento dei pilastri ha fatto collassare circa un quarto dell'intera struttura, portandosi via le aule della Corte d'Assise e i quattro piani sovrastanti. Dal 2018 l'edificio è di proprietà della Provincia di Bolzano.
"Dobbiamo ringraziare una mano superiore, perché se fosse successo mezz'ora dopo, le conseguenze sarebbero state devastanti", ha commentato il procuratore generale del Trentino-Alto Adige, Corrado Mistri.