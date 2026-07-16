Crolla una parte del Tribunale di Bolzano

Solo una persona ha riportato lievi graffi, ma la sensazione di aver evitato per un soffio una strage è unanime. "È un miracolo", sono state queste le prime parole pronunciate dalla presidente del Tribunale Francesca Bortolotti non appena è arrivata sul posto.

Nell'edificio, che risale all'epoca fascista, erano in corso lavori per la sostituzione di alcuni pilastri dell'atrio al primo piano. Sarà compito dell'inchiesta stabilire l'esatta causa del cedimento che ha letteralmente sventrato la parte centrale del palazzo, incluso l'atrio.