Arriva l'esame del testosterone per le truppe americane

Preoccupato da anni - come ammise nel suo libro 'The War and Warriors' - dal rischio di forze armate "effemminate e inclini a chiedere scusa", il capo del Pentagono da mesi porta avanti iniziative per rivoluzionare l'esercito e per liberarlo da quelle che ha definito "femminucce". Finora ha bloccato la promozione di alcune donne ufficiali, ha rimosso la prima donna alla guida della Marina e ha ordinato una revisione sull'efficacia della donna in ruoli di combattimento.