Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

Arriva l'esame del testosterone per le truppe americane

L'amministrazione Trump prosegue nella sua crociata anti-woke e annuncia controlli annuali per i militari over 30. E trattamenti per aumentarlo
Arriva l'esame del testosterone per le truppe americane
Imago
Fonte Ats Ans
di Redazione
Arriva l'esame del testosterone per le truppe americane
L'amministrazione Trump prosegue nella sua crociata anti-woke e annuncia controlli annuali per i militari over 30. E trattamenti per aumentarlo

WASHINGTON D.C. - La crociata anti-woke dell'amministrazione Trump passa anche per la prova del testosterone per i soldati. Dopo la lotta al sovrappeso e alla barba, il capo del Pentagono ha annunciato che il personale militare over 30 sarà sottoposto al test per la carenza di testosterone una volta l'anno. E, se necessario, potrà accedere a trattamenti per aumentarlo nell'ambito di un programma per rendere le truppe più "forti, resilienti e capaci".

L'annuncio del ministro della Difesa statunitense arriva mentre Donald Trump va avanti anche contro tutte le iniziative di diversità, equità e inclusione, ordinando di rimuovere una mostra sulla schiavitù a Philadelphia "per ripristinare la verità della storia americana".

L'esibizione rendeva omaggio alle nove persone che il primo presidente degli Stati Uniti, George Washington, portò con sé quando si trasferì nella città della Pennsylvania, alla fine del XVIII secolo. "Ha cancellato la storia della nostra citta", ha denunciato la sindaca della città attaccando il presidente.

L'iniziativa del Pentagono è l'ultima in ordine temporale della campagna di Hegseth per rimodellare le forze armate attorno a un' "etica guerriera", valorizzando al contempo la mascolinità tradizionale.

Preoccupato da anni - come ammise nel suo libro 'The War and Warriors' - dal rischio di forze armate "effemminate e inclini a chiedere scusa", il capo del Pentagono da mesi porta avanti iniziative per rivoluzionare l'esercito e per liberarlo da quelle che ha definito "femminucce". Finora ha bloccato la promozione di alcune donne ufficiali, ha rimosso la prima donna alla guida della Marina e ha ordinato una revisione sull'efficacia della donna in ruoli di combattimento.

Il nuovo esame introdotto è l'ennesimo passo in avanti per creare quel "Dipartimento di Guerra High-T", ad alto testosterone, che sogna da anni. "Dobbiamo cercare continuamente nuove strade per ottimizzare le capacità naturali, tutelare la longevità e garantire le basi biologiche necessarie per sostenere il combattimento", ha spiegato in un video postato su X.

"Il nostro vantaggio tattico sarà sempre nel singolo combattente. E abbiamo il compito di mantenere questo vantaggio", ha aggiunto. L'esame e le cure, riporta il New York Times, sono disponibili anche per le soldatesse, seppure non esiste alcun trattamento a base dell'ormone approvato della autorità americane per le donne.

Virilità e testosterone sono divenuti una fissazione per la destra americana con varie personalità che ne parlano regolarmente nei loro spazi social: dal podcaster Joe Rogan all'ex volto di Fox Tucker Carlson.

"Avete visto gli studi che legano i livelli di testosterone negli uomini giovani con la politica conservatrice - aveva detto il vicepresidente JD Vance nel 2024 - E' per questo che i democratici ci vogliono tutti in un cattivo stato di salute e sovrappeso, forse così saremmo più liberal".

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
esercitopentagonotestosteronetrump
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
18
132

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
1 gior
17
34

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
1 gior
16
52

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?
LIVE
CANTONE
2 gior
16
51

Da oggi il picco dell'afa. Poi il blocco si spezza?

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
150
256

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
1 gior
25
51

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro
LIVE
LEONTICA
2 gior

In giro diceva di odiare la polizia: le immagini del disastro

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
1 gior
18
33

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
1 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
1 gior
26
258

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

A fuoco un'auto sull'A2
LIVE
LUGANO/TORRICELLA-TAVERNE
2 gior
15

A fuoco un'auto sull'A2

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
31

«Bagni in uno stato pietoso, sangue per terra e gente che si drogava»

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
20 ore
74
163

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
1 gior
13
26

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
2 gior
3
51

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
37
167

Bentor-Nati: un intero Paese abbraccia i suoi eroi

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
14 ore
23
157

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
12
14

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
8 ore

Anziano muore nelle acque del Verbano

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
23

Alberi sulle strade e folate degne di un tifone: il maltempo spazza la Svizzera

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
12 ore
8
111

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
129

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»
LIVE
CANTONE
2 gior
30
81

Aiuto-cuoca licenziata in maniera scorretta: «Ennesimo caso che lascia sconcertati»

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
98

Lei che vive nell'ultima casa a sinistra

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
17 ore
5
80

È allarme in alta montagna

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
1 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
12
48

«Pensa che sopra di lui ci sia solo Dio»

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
67

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

Marco van Basten a tavola a… Losone
LIVE
LOSONE
2 gior
5
38

Marco van Basten a tavola a… Losone

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
8 ore

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
24
26

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora
LIVE
CANTONE
3 gior

Da Faido a Leontica, 24 ore di follia: tutti i dettagli mai emersi finora

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
12 ore
3
41

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
16 ore
5

Ti derubano anche qui

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
39

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi
LIVE
MESOLCINA
2 gior
18
56

C'è un villaggio invaso dai gatti randagi

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
17 ore
8
55

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
8 ore
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
20 ore
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
1 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»
LIVE
GRECIA
2 gior
3

Ryanair, parla la moglie dell'uomo risucchiato fuori dal finestrino rotto: «È sotto shock»

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
5 ore
1
26

Sarà una notte turbolenta

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
1 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
1 gior
6
123

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
1 gior
3
28

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
18 ore
31
52

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
10 ore
7
36

I giovani le auto non le comprano più

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Trump parla al Paese delle future elezioni e i repubblicani tremano
LIVE
STATI UNITI
3 ore
2

Trump parla al Paese delle future elezioni e i repubblicani tremano

Quinto giorno consecutivo, nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran
LIVE
MEDIO ORIENTE
5 ore
10

Quinto giorno consecutivo, nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran

Crolla una parte del Tribunale di Bolzano
LIVE
ITALIA
8 ore
7
23

Crolla una parte del Tribunale di Bolzano

La tensione sale, anche gli Houthi minacciano
LIVE
MEDIO ORIENTE
9 ore
11

La tensione sale, anche gli Houthi minacciano

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
10 ore

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Il caldo uccide sempre di più
LIVE
EUROPA
11 ore

Il caldo uccide sempre di più

Gli Houthi si preparano a chiudere la rotta del Mar Rosso
LIVE
YEMEN
11 ore
4
24

Gli Houthi si preparano a chiudere la rotta del Mar Rosso

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
12 ore
62
65

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

Via libera della Camera alla legge elettorale
LIVE
ITALIA
12 ore
7

Via libera della Camera alla legge elettorale

Allerta tsunami dopo un terremoto nel sud della Nuova Zelanda
LIVE
NUOVA ZELANDA
13 ore

Allerta tsunami dopo un terremoto nel sud della Nuova Zelanda