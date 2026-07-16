Si schianta con l'auto contro una cabina elettrica ferendosi e causando un blackout
Il singolare incidente si è verificato nella serata di mercoledì a Herzogenbuchsee (BE). Per l'uomo, ospedalizzato, fortunatamente lesioni lievi.
Mercoledì sera, intorno alle 20:25, a Herzogenbuchsee (BE) si è verificato un incidente stradale: un’auto si è schiantata contro una cabina elettrica e un lampione, distruggendoli.
Il conducente ha riportato ferite leggere. L’impatto ha inoltre provocato un’interruzione della corrente in tutta la zona.
Sull’episodio è stata aperta un’indagine.
Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, proveniente da Langenthal e diretto a Herzogenbuchsee, è uscito di strada per cause ancora da chiarire. Dopo aver attraversato il marciapiede e urtato un terrapieno, ha concluso la sua corsa contro una cabina elettrica e un lampione. Il conducente è stato trasportato in ospedale.
Durante le operazioni di soccorso, il traffico è stato gestito a senso alternato.
Il sinistro ha causato un blackout nelle abitazioni vicine e nell’illuminazione pubblica per alcune ore. Sul posto sono intervenuti polizia, ambulanza, vigili del fuoco e tecnici locali.
La dinamica esatta dei fatti è attualmente al vaglio delle autorità.