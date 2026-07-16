Si schianta con l'auto contro una cabina elettrica ferendosi e causando un blackout

Sull’episodio è stata aperta un’indagine.

Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo, proveniente da Langenthal e diretto a Herzogenbuchsee, è uscito di strada per cause ancora da chiarire. Dopo aver attraversato il marciapiede e urtato un terrapieno, ha concluso la sua corsa contro una cabina elettrica e un lampione. Il conducente è stato trasportato in ospedale.