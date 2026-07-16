MALTEMPO
Alta Vallemaggia, è allerta arancio per temporali
L'avviso è stato diramato da MeteoSvizzera per questo giovedì sera.
Depositphotos (wildman)
Fonte MeteoSvizzera
Alta Vallemaggia, è allerta arancio per temporali
L'avviso è stato diramato da MeteoSvizzera per questo giovedì sera.
MAGGIA - È scattata alle 16:50 di questo giovedì pomeriggio l'allerta di Grado 3 (Pericolo marcato) sull'Alta Vallemaggia per temporali. Questa resterà in vigore fino alle 17:50.
Fra le possibili conseguenze citate ci sono frane lungo pendii ripidi, in torrenti improvvise onde di piena e allagamenti. Possibili anche danni da grandine, rottura di rami e caduta di singoli alberi.
Raccomandazioni di comportamento
All’aria aperta, in presenza di fulmini, assumere una posizione accovacciata con i piedi uniti riducendo al minimo il contatto con il terreno (non sdraiarsi). Per proteggersi dai fulmini evitare corsi d’acqua, luoghi esposti (cime e creste, alberi, pali o torri) nonché superfici aperte (radure, campi da calcio).
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