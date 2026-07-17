I due cartelli che confondono gli utenti
Sulla forestale Camorino–Monti di Croveggia alcuni lettori evidenziano una presunta contraddizione nella segnaletica. Il chiarimento della Città: «Nessun contrasto».
BELLINZONA - Due cartelli, due indicazioni che a prima vista sembrano contraddirsi. È quanto accade all'imbocco della forestale Camorino–Monti di Croveggia, dove alcuni lettori hanno segnalato una segnaletica ritenuta poco chiara.
Le due indicazioni
Nello specifico, sulla strada sono apparse due indicazioni. La prima, su un palo metallico, è stata posata indicativamente nella seconda metà di giugno e indica un divieto di transito. In particolare, il pittogramma riportato sul segnale può essere interpretato come un divieto esteso anche alle biciclette.
Il secondo cartello e i dubbi degli utenti
Alcuni giorni dopo è stato affisso un secondo cartello su carta plastificata che, invece, precisa come il transito sia consentito a «biciclette, ciclomotori leggeri, monopattini e sedie a rotelle motorizzate con velocità massima di 25 chilometri orari e peso inferiore a 250 chilogrammi». Non è invece permesso per «ciclomotori più potenti e veloci con velocità massima compresa fra 30 e 45 chilometri orari e peso compreso tra 250 e 450 chilogrammi».
«Le biciclette sono vietate oppure no?»
Le due indicazioni hanno generato confusione tra i cittadini. Diversi lettori hanno segnalato la situazione, sottolineando come, almeno a prima vista, la segnaletica appaia contraddittoria e possa trarre in inganno: «Se si guarda solo il pittogramma del primo cartello – è stato fatto notare – sembra che le biciclette siano vietate. Se invece si legge il secondo, le biciclette risultano esplicitamente ammesse».
Il chiarimento da parte del servizio comunicazione della Città
Contattato, il Servizio comunicazione della Città di Bellinzona precisa innanzitutto che «come per tutte le altre strade forestali vige un divieto generale di circolazione, fatta eccezione per gli utenti autorizzati, i pedoni e i velocipedi. Tale regolamentazione è segnalata conformemente all’Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr)».
«Nessuna contraddizione»
Il secondo pannello, quindi, è stato messo per evitare equivoci: «I cartelli non sono in contrasto tra loro - aggiunge il servizio comunicazione - il secondo è stato aggiunto appositamente per fornire una precisazione in seguito ad alcune richieste dell’utenza. Sarà mantenuto temporaneamente, a complemento, con l’obiettivo di chiarire questi aspetti, e verrà successivamente rimosso».