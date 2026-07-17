I due cartelli che confondono gli utenti

Il secondo cartello e i dubbi degli utenti

Alcuni giorni dopo è stato affisso un secondo cartello su carta plastificata che, invece, precisa come il transito sia consentito a «biciclette, ciclomotori leggeri, monopattini e sedie a rotelle motorizzate con velocità massima di 25 chilometri orari e peso inferiore a 250 chilogrammi». Non è invece permesso per «ciclomotori più potenti e veloci con velocità massima compresa fra 30 e 45 chilometri orari e peso compreso tra 250 e 450 chilogrammi».

«Le biciclette sono vietate oppure no?»

Le due indicazioni hanno generato confusione tra i cittadini. Diversi lettori hanno segnalato la situazione, sottolineando come, almeno a prima vista, la segnaletica appaia contraddittoria e possa trarre in inganno: «Se si guarda solo il pittogramma del primo cartello – è stato fatto notare – sembra che le biciclette siano vietate. Se invece si legge il secondo, le biciclette risultano esplicitamente ammesse».