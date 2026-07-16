Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

Nelle dichiarazioni pre-partita (ben consapevole del fuoco che covava nel suo spogliatoio, evidentemente) l'allenatore argentino Lionel Scaloni ha gettato acqua sul fuoco. Mischiare la rivalità sportiva tra Argentina e Inghilterra con la disputa territoriale sulle Malvinas non sarebbe stato corretto, anzi. «È stato un momento molto triste della nostra storia e non c'è molto che possiamo fare al riguardo, questa è la realtà. E questa è una partita di calcio, nient'altro. Quindi mescolare le due cose sarebbe una follia».

Si aspetta ora una decisione da parte della FIFA. In linea teorica, giocatori e federazioni hanno il divieto tassativo di utilizzare la sfera pubblica per diffondere messaggi di carattere politico. L'Argentina potrebbe incorrere in sanzioni, che possono andare da una multa pecuniaria fino alla sospensione dal torneo. Ipotesi, con l'Albiceleste in finale, che sarebbe assolutamente clamorosa.