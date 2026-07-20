Preseason biancoblù: il 27 agosto sfida al Langnau alla BiascArena
Amichevole di rilievo a Biasca per valutare la preparazione degli uomini di Tapola e scoprire i nuovi innesti.
BIASCA - Il 29 agosto la squadra si presenterà ai tifosi, mentre il 15 settembre scatterà il campionato con i biancoblù impegnati in casa dell'Ajoie. Nel frattempo, l’Ambrì è già pronto a tornare sul ghiaccio ad agosto per mettere minuti nelle gambe, testare la condizione fisica e perfezionare gli schemi tattici.
Tra le otto amichevoli in programma, i ragazzi di Tapola affronteranno anche il Langnau, possibile rivale nella corsa ai play-in. L’appuntamento è fissato a Biasca per giovedì 27 agosto alle 19.00: una delle tre sfide della preparazione in Ticino e un’occasione ideale per vedere da vicino i nuovi arrivati e gli stranieri.
La partita promette ritmo e intensità e rappresenta per entrambe le squadre uno degli ultimi test prima dell’inizio della National League.
Le porte della BiascArena apriranno alle 17:30. I biglietti sono già disponibili in prevendita su biglietteria.ch; in alternativa potranno essere acquistati alle casse la sera stessa, salvo esaurimento. Meglio muoversi in anticipo per assicurarsi un posto.