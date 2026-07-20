Preseason biancoblù: il 27 agosto sfida al Langnau alla BiascArena

Tra le otto amichevoli in programma, i ragazzi di Tapola affronteranno anche il Langnau, possibile rivale nella corsa ai play-in. L’appuntamento è fissato a Biasca per giovedì 27 agosto alle 19.00: una delle tre sfide della preparazione in Ticino e un’occasione ideale per vedere da vicino i nuovi arrivati e gli stranieri.