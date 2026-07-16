Messi e l’Argentina di nuovo in finale: «Non ci hanno regalato nulla»

Decisivo anche stavolta, con due assist per Enzo Fernandez (85’) e Lautaro Martinez (92’), il fuoriclasse argentino ha risposto indirettamente alle polemiche che hanno accompagnato il cammino della squadra. «Ancora una volta siamo tra le due migliori squadre del mondo, il che dimostra che il nostro successo non è frutto del caso e che nessuno ci ha regalato nulla», ha dichiarato, come riportato da “La Nacion”. «Siamo stati i migliori in questi ultimi quattro anni, che piaccia o no».

Domenica l’Argentina affronterà la Spagna con l’obiettivo di difendere il titolo, un’impresa riuscita finora a pochissime nazionali. Il commissario tecnico Lionel Scaloni non nasconde l’orgoglio: «Il calcio non è solo tattica o strategia, è tutto quello che abbiamo vissuto in questi minuti». Poi un elogio a Messi: «Negli ultimi venti minuti ha iniziato a giocare come se fosse nel suo giardino. Giocano come bambini, senza paura, semplicemente per amore del calcio».