«Abbiamo dovuto dimostrare di essere donne»
Torneo di Gstaad da dimenticare per Anouk e Zoé Vergé-Dépré: le sorelle hanno pure dovuto sottoporsi a un test per certificare il loro genere.
Torneo di Gstaad da dimenticare per Anouk e Zoé Vergé-Dépré: le sorelle hanno pure dovuto sottoporsi a un test per certificare il loro genere.
BEACH VOLLEY - Il torneo di Gstaad si è concluso con una profonda delusione per il beach volley svizzero: nessuna coppia elvetica è riuscita a conquistare un posto nella giornata finale. Un epilogo amaro soprattutto per le sorelle bernesi Anouk e Zoé Vergé-Dépré, salite sul terzo gradino del podio dodici mesi fa. «È doloroso», ha confessato Zoé Vergé-Dépré alla SRF dopo l'eliminazione, ammettendo che serviranno diversi giorni per smaltire la delusione.
Nei giorni precedenti, la giocatrice era già finita sotto i riflettori per un video pubblicato su TikTok, nel quale spiegava che lei e la sorella si stavano sottoponendo a un test genetico «per dimostrare di essere donne». Nel filmato, rilanciato anche dalla radiotelevisione svizzero-tedesca, le due atlete raccolgono un campione di saliva destinato all'analisi. Zoé Vergé-Dépré ha definito la procedura «particolare», ma ormai inevitabile.
A fine marzo il Comitato internazionale olimpico (CIO) aveva infatti annunciato l'introduzione del test di femminilità SRY per tutte le atlete che intendono gareggiare nelle competizioni internazionali della categoria femminile. La decisione è frutto del lavoro di una commissione istituita dalla presidente del CIO, Kirsty Coventry, con l'obiettivo dichiarato di «proteggere la categoria femminile».
Anche la Federazione internazionale di pallavolo si è adeguata alla nuova direttiva. «Da quest'anno tutte le giocatrici devono effettuare il test SRY», ha confermato Alessandro Raffaelli, responsabile delle competizioni di Swiss Volley, precisando che il risultato, una volta ottenuto, resta valido per l'intera carriera sportiva.
L'esame viene eseguito in laboratorio attraverso l'analisi del DNA estratto da un campione biologico. Il test verifica la presenza del gene SRY, localizzato sul cromosoma Y e fondamentale per lo sviluppo dei caratteri sessuali maschili. In assenza di questo gene, lo sviluppo embrionale procede verso la formazione delle ovaie, caratteristica associata al sesso biologico femminile.