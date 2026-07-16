«Abbiamo dovuto dimostrare di essere donne»

BEACH VOLLEY - Il torneo di Gstaad si è concluso con una profonda delusione per il beach volley svizzero: nessuna coppia elvetica è riuscita a conquistare un posto nella giornata finale. Un epilogo amaro soprattutto per le sorelle bernesi Anouk e Zoé Vergé-Dépré, salite sul terzo gradino del podio dodici mesi fa. «È doloroso», ha confessato Zoé Vergé-Dépré alla SRF dopo l'eliminazione, ammettendo che serviranno diversi giorni per smaltire la delusione.