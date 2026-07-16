Argentina in finale, stampa mondiale in estasi per Messi

ATLANTA - L’Argentina è di nuovo in finale ai Mondiali e lo fa al termine di una rimonta che ha fatto il giro del mondo. La squadra guidata da Lionel Messi ha battuto l’Inghilterra per 2-1, ribaltando il risultato negli ultimi minuti dopo essere stata sotto. Decisivi i gol di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, arrivati nel finale di gara.