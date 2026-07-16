Argentina in finale, stampa mondiale in estasi per Messi
Nel contempo la gestione della partita da parte di Tuchel viene fortemente criticata. «È stata catastrofica».
Nel contempo la gestione della partita da parte di Tuchel viene fortemente criticata. «È stata catastrofica».
|17
|Morgan Rogers
|9
|Harry Kane
|5
|John Stones 90' +6
|25
|Djed Spence 90' +6
|24
|Reece James 82'
|8
|Elliot Anderson
|6
|Marc Guehi
|10
|Jude Bellingham
|4
|Declan Rice 83'
|18
|Anthony Gordon 72'
|1
|Jordan Pickford
|16
|Kobbie Mainoo
|11
|Marcus Rashford 90' +6
|21
|Eberechi Eze
|15
|Daniel Burn 82'
|3
|Nico O'Reilly 83'
|22
|Ivan Toney 90' +6
|12
|Trevoh Chalobah
|20
|Noni Madueke
|13
|Dean Henderson
|19
|Ollie Watkins
|23
|James Trafford
|7
|Bukayo Saka
|14
|Jordan Henderson
|2
|Ezri Konsa 72'
|73' Lisandro Martinez
|6
|73' Giuliano Simeone
|17
|Enzo Fernandez
|24
|64' Leandro Paredes
|5
|72' Nahuel Molina
|26
|Julian Alvarez
|9
|Alexis Mac Allister
|20
|81' Nicolas Tagliafico
|3
|Lionel Messi
|10
|Cristian Romero
|13
|Emiliano Martinez
|23
ATLANTA - L’Argentina è di nuovo in finale ai Mondiali e lo fa al termine di una rimonta che ha fatto il giro del mondo. La squadra guidata da Lionel Messi ha battuto l’Inghilterra per 2-1, ribaltando il risultato negli ultimi minuti dopo essere stata sotto. Decisivi i gol di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, arrivati nel finale di gara.
La stampa internazionale celebra l’impresa dell’Albiceleste, esaltando soprattutto il ruolo di Messi. In Spagna, Mundo Deportivo sottolinea come il numero 10 abbia cambiato la partita con due assist decisivi, mentre Sport lo definisce «semplicemente imbattibile». Anche in Francia L’Équipe parla di un’altra «rimonta epica», mentre negli Stati Uniti The Athletic evidenzia il contributo del fuoriclasse argentino nella vittoria.
In patria, i toni sono trionfali. La Nación parla di «un trionfo per l’eternità», mentre Página12 definisce la vittoria «eroica». Clarín mette l’accento sull’assalto finale, e Buenos Aires Herald celebra i «cuori coraggiosi» di una squadra che continua a superare gli ostacoli. Per La Capital si tratta di «un inno alla vita» e di una lezione di calcio e coraggio.
Ben diverso il clima in Inghilterra, dove prevalgono delusione e critiche. Il Daily Mail parla di un’altra occasione persa, la terza semifinale mondiale consecutiva, mentre il Daily Star definisce «catastrofica» la gestione della partita da parte del CT Thomas Tuchel. Anche The Guardian riconosce però la forza mentale degli argentini, capaci di ribaltare la gara nei minuti finali.
La finale vedrà ora l’Argentina affrontare la Spagna. Un appuntamento che, secondo molti osservatori, sarà anche l’ennesima occasione per Messi di lasciare il segno nella storia del calcio mondiale.