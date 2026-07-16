Sarà una notte turbolenta

E in questo caso, le zone in cui i temporali si annunciano più intensi sono i distretti del Ticino centrale e il Sottoceneri nel suo insieme, dove il passaggio delle perturbazione potrebbe durare anche un paio d'ore.

Infine, proseguendo con l'evoluzione delle precipitazioni verso la mattinata, un'ultima parentesi di maltempo è attesa, indicativamente, tra le 7 e le 8 del mattino, e interesserà perlopiù il Luganese e il Mendrisiotto. Il ritorno a tempo asciutto avverrà gradualmente nel corso della mattina di venerdì.