Sarà una notte turbolenta
Pioggia e temporali sono attesi, a più riprese, in tutto il cantone nelle prossime ore. Prima nell'Alto Ticino e poi nei distretti più a sud
Pioggia e temporali sono attesi, a più riprese, in tutto il cantone nelle prossime ore. Prima nell'Alto Ticino e poi nei distretti più a sud
La canicola si è ufficialmente conclusa, rientrando con circa 24 ore di anticipo su quella che era la scadenza fissata in occasione dell'ultimo prolungamento dell'allerta. E le prossime ore si annunciano piuttosto turbolente nei cieli ticinesi, con diversi passaggi di pioggia e temporali in arrivo.
Le prime regioni a essere toccate, ben prima della mezzanotte, saranno quelle dell'Alto Ticino. La parte più sostanziosa delle precipitazioni, osservando le proiezioni del "radar" di MeteoSvizzera arriverà però solamente nel cuore della notte, quindi a partire dalle 2 del mattino.
E in questo caso, le zone in cui i temporali si annunciano più intensi sono i distretti del Ticino centrale e il Sottoceneri nel suo insieme, dove il passaggio delle perturbazione potrebbe durare anche un paio d'ore.
Infine, proseguendo con l'evoluzione delle precipitazioni verso la mattinata, un'ultima parentesi di maltempo è attesa, indicativamente, tra le 7 e le 8 del mattino, e interesserà perlopiù il Luganese e il Mendrisiotto. Il ritorno a tempo asciutto avverrà gradualmente nel corso della mattina di venerdì.