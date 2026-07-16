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Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
L'emittente radiotelevisiva: «Divergenze insanabili. Raggiunto un comune accordo di scioglimento del contratto»
TiPress
Fonte red
Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
L'emittente radiotelevisiva: «Divergenze insanabili. Raggiunto un comune accordo di scioglimento del contratto»
COMANO - La RSI ha infine interrotto il rapporto di lavoro con il giornalista che era stato sospeso lo scorso mese di maggio per comportamenti inadeguati con alcune colleghe. Lo ha riferito laRegione.
La notizia è stata confermata dalla stessa RSI in una nota inviata al quotidiano bellinzonese, facendo sapere di aver raggiunto con l'ormai ex dipendente «un comune accordo di scioglimento del rapporto di lavoro» e che «la decisione è maturata a seguito di divergenze insanabili che hanno compromesso il rapporto di fiducia reciproca e le condizioni necessarie per una serena prosecuzione della collaborazione».
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