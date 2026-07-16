Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

La notizia è stata confermata dalla stessa RSI in una nota inviata al quotidiano bellinzonese, facendo sapere di aver raggiunto con l'ormai ex dipendente «un comune accordo di scioglimento del rapporto di lavoro» e che «la decisione è maturata a seguito di divergenze insanabili che hanno compromesso il rapporto di fiducia reciproca e le condizioni necessarie per una serena prosecuzione della collaborazione».