Non si trovano quasi più camere

Come spiega questo 20% in più nel globale?

«Sicuramente il clima meteorologico ci sta aiutando. Così come l'instabilità a livello internazionale. Dietro a questo successo c'è però anche una strategia consolidata nel tempo. È da 15 anni che puntiamo sugli eventi, sulle manifestazioni ma anche sulla fruizione del territorio, sul fatto di fare vivere le nostre valli, il lago e i fiumi alla gente. Questo sta pagando. Sia col pubblico svizzero sia con quello che arriva dall'estero».

Con Moon+Stars è arrivata l'impennata.

«Per curiosità cercavo delle camere in questi giorni. E devo dire che l'occupazione è altissima. Nelle zone centrali siamo attorno a un 90% di occupazione. Con Moon+Stars abbiamo promosso dei pacchetti speciali. Ad esempio il viaggio in treno unito al pernottamento e al concerto. Proprio per fare in modo che la gente viva questa esperienza a 360 gradi».