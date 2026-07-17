In 7mila per cantare le canzoni di Max Pezzali
La serata si è trasformata in una festa collettiva, dove il pubblico ha condiviso ricordi e passione per la musica anni '90 e 2000 insieme ai protagonisti sul palco.
La serata si è trasformata in una festa collettiva, dove il pubblico ha condiviso ricordi e passione per la musica anni '90 e 2000 insieme ai protagonisti sul palco.
LOCARNO - Il sole sembrava sorgere sopra la Piazza Grande, ancora coperta da nubi, quando Noemi è salita sul palco. Con un sorriso contagioso, ha accolto il pubblico di Locarno. Non sembrava un concerto davanti a oltre 7'000 sconosciuti, bensì uno tra amici stretti, tanto era la magia che la cantante romana ha saputo creare sul palco. È poi arrivato il momento di Max Pezzali. La tensione sulla Piazza Grande era palpabile. L'artista di Pavia era visibilmente pronto per l'ultimo concerto del suo tour estivo, tanto quanto i suoi fan. Dalle prime file del Golden Circle fino in fondo, verso la Cantina 1896, ogni riga dei più grandi successi di Max Pezzali è stata cantata dal pubblico, che si è ritrovato catapultato nei tardi anni '90 e primi anni 2000.
I prossimi concerti
Venerdì 17 luglio: Alan Walker, Rita Ora, The Kolors
Sabato 18 luglio: Stubete Gäng, Trauffer, Heimatliebi
Domenica 19 luglio: Sarah Connor, Wincent Weiss
Finale dei Mondiali
La finale dei Campionati del Mondo di calcio tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diretta su maxischermo sulla Piazza Luna, nel Largo Zorzi.