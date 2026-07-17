Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

L'iter giudiziario si è protratto per diversi anni ed è stato caratterizzato da numerosi colpi di scena. In due occasioni il Ministero pubblico aveva infatti deciso il non luogo a procedere o l'abbandono dell'inchiesta, provvedimenti successivamente annullati fino all'intervento del Tribunale federale, che aveva disposto il rinvio a giudizio. Nel 2023 la Pretura penale aveva assolto entrambi gli imputati, una decisione ora completamente rivista dalla Corte d'appello.

I rappresentanti della presunta vittima, l'avvocato Nadir Guglielmoni e la dott.ssa iur. Melissa Guggiana, avevano chiesto ai giudici di ritenere credibile il racconto del venditore di rose. Di tutt'altro avviso i difensori dei due agenti, gli avvocati Maria Galliani e Luca Gandolfi, secondo i quali il presunto pestaggio non sarebbe mai avvenuto.