Barche, elicotteri e droni per controllare i laghi

COMO - Saranno due mesi e mezzi di controlli intensi con barche, elicotteri e perfino droni. È partita il 1° luglio l’operazione “SecureLake 2026” della Guardia di finanza, che fino al 15 settembre vedrà impegnati ogni giorno oltre 160 militari con un dispositivo aeronavale composto da 14 unità navali, 3 elicotteri AW169 e 2 droni. L’attività riguarda oltre 600 chilometri di coste e le acque dei laghi di Como, Garda, Maggiore, Lugano e Iseo, oltre ai fiumi Po e Mincio, con l’obiettivo di garantire sicurezza a cittadini, turisti, bagnanti e diportisti durante la stagione estiva.