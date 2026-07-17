Cerca e trova immobili
Segnalaci
GIUBIASCO

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

La griglia della discordia "incendia" lo scontro tra residenti («non possiamo aprire le finestre») e ristoratore («lamentele da oltre un decennio»). «Sensibilizzazione» e «sopralluoghi» da Comune e Cantone.
«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
Lettore Tio
di Paolo ContangeloGiornalista
+3
«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
La griglia della discordia "incendia" lo scontro tra residenti («non possiamo aprire le finestre») e ristoratore («lamentele da oltre un decennio»). «Sensibilizzazione» e «sopralluoghi» da Comune e Cantone.

GIUBIASCO - «Fumo e cattivi odori, la mattina e la sera, dal giovedì alla domenica». Dunque l'impossibilità di godere dell'aria della sera, di aprire le finestre o di andare in giardino. Succede a Giubiasco, zona Vallascia, dove alcuni cittadini si dicono esasperati per quanto accade da maggio, a causa della griglia del vicino grotto Torcett e della mancanza di soluzioni efficaci, nonostante anni di lamentele.

«Le prime lettere con la precedente gerenza ho cominciato a scriverle nel 2012 - ci spiega una residente -. Con la nuova gestione la problematica è cominciata nel mese di maggio, ma con più frequenza».

Signora, il fumo quando vi disturba?
«Specialmente dal giovedì, poi nel weekend: già la mattina, a volte dalle ore 09:30/10, il grotto comincia a fare il fumo per il pranzo e al pomeriggio poi ricomincia dalle 16:30/17 per la cena».

Che odori sentite?
«Un odore chimico orribile per l’utilizzo di accendifuoco liquido a base di idrocarburi. E poi dopo sentiamo odore di carne bruciata».

Che disagi vi creano?
«Adesso che è anche caldo, la sera non possiamo aprire le finestre fino alle 23 e non si può andare in giardino. È insopportabile, anche perché il fumo ci entra in casa»

La destinazione d'uso di un grotto tollera però di principio fumi e odori, salvo tolleranze non rispettate.
«Un vicino ha misurato le sostanze nell'aria che sono tre o quattro volte sopra il lecito. Lui ha tre bambini che devono stare in casa a dormire al chiuso anche quando è caldo».

E lei come fa?
«Ho il pinguino che però ti tira dentro un po' l'odore. È una situazione pesante perché è iniziata a maggio e durerà penso fino penso settembre, ottobre. Siamo demoralizzati, esausti e a questo punto anche arrabbiati».

Quante famiglie vengono "coperte" dalla nube?
«Da quelli che hanno firmato fino adesso posso dire 10 - 12 famiglie, ma ne contatteremo altre».

Avete provato a chiamare il ristoratore?
«Abbiamo parlato con il signor Rigozzi. In principio sembrava gentile, diceva che non voleva problemi col quartiere. Però dopo ha cominciato a non più essere così gentile. Alla fine io mi sono scoraggiata perché lui risponde che non c'è fumo e che lui comunque può farlo».

Come vi sentite?
«La montagna sta diventando tutta gialla, è molto secco. C'è un bosco che se si incendia brucia tutto, da qui fino a Giubiasco, siamo veramente spaventati: ho chiamato i forestali e mi hanno detto che si interesseranno».

Vi siete rivolti alle istituzioni?
«Sì, già durante la prima gerenza e anche adesso: ci siamo rivolti al Municipio e all'Ambiente e Territorio, Sezione Forestale. È già la terza volta che si raccolgono le firme. Abbiamo inviato al comune il video (allegato all'articolo; Ndr) con le immagini, gli orari e le date, insieme a una lettera sottoscritta dai residenti di via Vallascia e confinanti».

La corrispondenza con Comune e Cantone, tra «sopralluoghi» e «sensibilizzazione»
Alla missiva dei residenti, data 14 giugno 2026, il Municipio di Bellinzona ha risposto puntualmente (17 giugno) impegnandosi a «sensibilizzare immediatamente il nuovo gestore in merito all'utilizzo della griglia e alle possibili ripercussioni sul vicinato». Il Dicastero territorio e mobilità, Edilizia privata della Città, aggiunge che «non risultano violazioni (...) tali da giustificare un intervento da parte dell’autorità comunale». Infine quanto al paventato rischio di incendio, si precisa che il gestore ha appena fatto allestire una perizia sul residuo rischio antincendio per l'attestazione di idoneità dei locali».

Nonostante la sensibilizzazione del Comune però, a distanza di settimane, i residenti continuano a non trovare pace. Tanto che il 23 giugno si sono rivolti via email al Cantone (Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente), lamentando «fumo denso accompagnato da odori intensi. La griglia viene accesa regolarmente, due volte al giorno nei fine settimana e nei giorni festivi». Immediata la risposta cantonale: «A breve verrà organizzato un nuovo sopralluogo».

La replica del Torcett: «Le polemiche durano da decenni: implementeremo gli interventi»
Non resta che sentire il grotto "della discordia". Il gerente accetta di fare chiarezza e a Tio fa subito una precisazione: «Il Grotto Torcett esiste dal 1868 e la griglia in questione è operativa almeno dagli anni ‘90, quando è stata concessa la licenza edilizia. Affettati e griglia sono la specialità della casa».

Quanto alle lamentele da parte del vicinato, il ristoratore afferma: «Ci erano note, siccome durano da oltre un decennio. Per questa ragione, ai primi segnali, quali nuovi gestori ci siamo preoccupati di instaurare un dialogo e valutare le possibilità tecniche esistenti per migliorare la situazione rispetto all'ultimo ventennio di gestione».

Poi la stoccata: «Abbiamo purtroppo dovuto constatare che il vicinato o parte di esso ha preferito la polemica, e non possiamo far altro che prenderne atto e dispiacercene».

Infine il gestore ci spiega «di essere già intervenuto prima ancora dell’apertura per ripulire l’area limitrofa alla griglia», con una promessa: «Implementeremo gli interventi di perfezionamento e messa a giorno dell’impianto, già condivisi con le autorità competenti, che riguarderanno in particolare filtri, protezioni e camino, mentre invece il metodo di accensione del carbone è già del tutto adeguato». 

Interventi che «azzereranno ogni rischio di incendio e ridurranno sensibilmente la problematica, che tuttavia già oggi non è grave né estesa come con comprensibile ma eccessiva enfasi viene descritta dagli opponenti: basta fermarsi a pranzo o cena per rendersene conto». Chissà che l'invito a sedersi a tavola venga ora accolto dai residenti.

«Di principio viene tollerata l’attività di grotti e ristoranti»
L'8 luglio in concomitanza dell'uso della griglia i residenti si sono rivolti a polizia e pompieri. Lo stesso giorno però qualcosa sembra muoversi. Tanto che la Sezione Forestale del Cantone conferma agli interessati che «l’autorità comunale sta procedendo ai necessari accertamenti, a seguito dei quali verranno presi i debiti provvedimenti». Il giorno successivo lo stesso ente chiarisce che nonostante il divieto di accendere fuochi all'aperto, «viene di principio tollerata l’attività di grotti e ristoranti provvisti di griglie esterne. A differenza dei fuochi a scopo ricreativo, si tratta infatti di impianti fissi ad uso commerciale dotati di chiusure, protezioni, canne fumarie e/o sistemi di aspirazione che riducono sensibilmente il rischio di propagazione di incendi».

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
estategiubiascogrigliagrotto torcett
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
136

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
2 gior
17
33

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
2 gior
18
51

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
13 ore
90
160

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
2 gior
26
48

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
31

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
2 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
2 gior
26
257

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
1 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
75
164

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
1 gior
26
163

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
1 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
1 gior
8
113

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
27
79

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
1 gior
70
66

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
10 ore

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
1 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
124

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
1 gior
1
37

Sarà una notte turbolenta

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
1 gior
5
78

È allarme in alta montagna

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
3 gior
3
47

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
1 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
2 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
15 ore
10
45

Non si trovano quasi più camere

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
65

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
15 ore
23
38

I due cartelli che confondono gli utenti

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior
3
42

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
40

I giovani le auto non le comprano più

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
24
25

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Ti derubano anche qui

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
155
252

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
38

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
54

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
12
11

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
33
56

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
1
17

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
2 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
38

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
2 gior
6
116

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
21

«Tuchel è un criminale»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
14 ore
16
85

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
2 gior
3
27

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ancora sette chilometri di colonna al portale nord
LIVE
SAN GOTTARDO
4 ore
2

Ancora sette chilometri di colonna al portale nord

Cimiteri non accessibili a tutti
LIVE
MENDRISIO
4 ore
5
4

Cimiteri non accessibili a tutti

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
5 ore
7

Se avete visto il flash... è troppo tardi

Estate a Lugano, giovani in cerca di spazi: troppo business, poca inclusività?
LIVE
LUGANO
5 ore
2
16

Estate a Lugano, giovani in cerca di spazi: troppo business, poca inclusività?

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
6 ore
10
120

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
6 ore

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
6 ore
3
44

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord
LIVE
SAN GOTTARDO
8 ore
6
35

Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord

Si chiuderà col botto: numeri da capogiro per Moon+Stars
LIVE
LOCARNO
8 ore
12

Si chiuderà col botto: numeri da capogiro per Moon+Stars

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
10 ore
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»