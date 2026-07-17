«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Avete provato a chiamare il ristoratore?

«Abbiamo parlato con il signor Rigozzi. In principio sembrava gentile, diceva che non voleva problemi col quartiere. Però dopo ha cominciato a non più essere così gentile. Alla fine io mi sono scoraggiata perché lui risponde che non c'è fumo e che lui comunque può farlo».



Come vi sentite?

«La montagna sta diventando tutta gialla, è molto secco. C'è un bosco che se si incendia brucia tutto, da qui fino a Giubiasco, siamo veramente spaventati: ho chiamato i forestali e mi hanno detto che si interesseranno».