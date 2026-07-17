Centro balneare di Carona: 35 consiglieri comunali chiedono al TRAM una decisione lampo

Secondo i firmatari, il rischio è che il procedimento si prolunghi ancora per anni, tra l'eventuale ricorso al Tribunale federale e le successive procedure edilizie. Per questo ritengono che «una decisione tempestiva del Tribunale rappresenti essa stessa un interesse pubblico, poiché consentirebbe di evitare che il susseguirsi delle diverse procedure determini tempi complessivi incompatibili con le esigenze della collettività».

Parallelamente, i 35 consiglieri hanno presentato anche un'interrogazione al Municipio di Lugano, invitando a valutare quali attività progettuali e amministrative possano essere avviate già ora per evitare ulteriori ritardi. L'obiettivo, spiegano, è «evitare che un progetto destinato a un'infrastruttura pubblica strategica rimanga bloccato per un periodo eccessivamente lungo a causa dell'accumularsi dei tempi procedurali».