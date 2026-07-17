Ecco tutti i diplomati del Gruppo Sant'Anna
Quasi 80 studenti hanno completato con successo il loro percorso formativo nelle diverse sedi
Quasi 80 studenti hanno completato con successo il loro percorso formativo nelle diverse sedi
BELLINZONA - Sono terminati gli esami in tutti i settori di attività del Gruppo scolastico Sant’Anna, che include l’Istituto Sant’Anna di Lugano, l’Istituto Santa Caterina di Locarno e la scuola La Commerciale di Bellinzona. Sono poco meno di 80 gli allievi che hanno completato il loro ciclo di studi ed hanno ottenuto la licenza o il diploma.
Hanno conseguito la Licenza di scuola media
Badila Nicole, Brignoli Rebecca, Brunschweiler Vanessa, Castoldi Lara, Delorenzi Samuele, Gruner Kyle, Lozej Kan, Myshastyi Stepan, Reggiani Yasmin, Steinegger Daniele, Trezzini Malone.
Hanno conseguito il Diploma di commercio della federazione svizzera delle scuole private di commercio (VSH)Binda Oleg, Briccola Carlo, Ciccone Neha, Gavrila Michael, Mariatti Sergio, Pacolli Fortana, Perri Gaia, Piazza Lilian, Said Kirollos Hany Halim Labib, Bacciarini Tommaso, Cippà Isabel, Ivankovic Luka, Lagrotteria Matilde, Magi Alessia, Micic Filip, Riccio Cristiana, Stefanoni Axel, Tusa Dylan.
Hanno ottenuto l’Attestato federale di impiegato di commercio (AFC)
Chandrasekaran Dilaksan, Compagnoni Leonardo, Rombolà Annagiulia, Russo Alberto, Soldini Lapo, Teixeira Da Silva Joana, Wälti Alessandro, Banzano Benyapha, Carrone Loris, Ceresa Surya, Foglia Alessandro, Guerra Sabina, Marrazzo Leonardo, Martucci Noemi, Rebmann Aura, Scanga Nicolo Alessandro, Grano Giovanni, Trudu Andrea, Bernacca Julienne.
Hanno ottenuto la Maturità linguistica europea
Balmelli Sabrina, Biasca Manuel, Bolognini Filippo, Brunner Elian, Genovesi Federico, Gerna Sara Sofia, Gioiele Angelica, Juvan Leticia, Locher Emma, Onorato Giorgia, Poulin Maxime, Schenk Sofia, Sgarbi Sigourney, Testardi Matilda, Vitaloni Camille, Karapiperi Theofania, Lauriola Laura, Martynova Anastasiia, Pedrazzi Samira, Pedretti Alex, Sacu Elisabetta