Ecco tutti i diplomati del Gruppo Sant'Anna

BELLINZONA - Sono terminati gli esami in tutti i settori di attività del Gruppo scolastico Sant’Anna, che include l’Istituto Sant’Anna di Lugano, l’Istituto Santa Caterina di Locarno e la scuola La Commerciale di Bellinzona. Sono poco meno di 80 gli allievi che hanno completato il loro ciclo di studi ed hanno ottenuto la licenza o il diploma.