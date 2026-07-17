La Montanina di Camperio festeggia 60 anni

Quello spirito di solidarietà è ancora oggi il cuore della Montanina, portato avanti dalla Cooperativa La Favilla. Fondata oltre 60 anni fa dall'Unione Femminile Cattolica Ticinese e oggi guidata dalla presidente Corinna Franchi, la cooperativa affida interamente a personale volontario l'amministrazione, la manutenzione e la raccolta fondi per la casa. È questo impegno a permettere tariffe tra le più contenute del Cantone, vantaggiose per famiglie, scuole, parrocchie e associazioni, e a garantire un sostegno concreto a chi non potrebbe altrimenti permettersi un soggiorno alla Montanina.