Marciapiede rialzato a Viganello: anziani e disabili in difficoltà. Scatta l'interrogazione

Il problema - viene fatto notare nell'interrogazione - è che sul lato nord il nuovo tratto di marciapiede è stato rialzato e presenta ondulazioni che rendono difficoltoso, se non impossibile, l’accesso e la discesa. «È quindi stato reso inutilizzabile uno dei passaggi pedonali più utili ed utilizzati di Viganello: quello che da Via Taddei, dove c’è la Posta e la farmacia porta nella zona dell’edicola e della panetteria. Questo senza che la popolazione sia stata informata di nulla».