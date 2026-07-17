Marciapiede rialzato a Viganello: anziani e disabili in difficoltà. Scatta l'interrogazione
I lavori in corso a Viganello complicano la viabilità pedonale e sollevano dubbi sull’accessibilità per i più fragili. Dubbi e domande in un'interrogazione firmata da Cristiano Canuti.
I lavori in corso a Viganello complicano la viabilità pedonale e sollevano dubbi sull’accessibilità per i più fragili. Dubbi e domande in un'interrogazione firmata da Cristiano Canuti.
LUGANO - Un intervento di rifacimento di un tratto di marciapiede alla Santa di Viganello solleva una serie di domande presentate in Municipio attraverso un'interrogazione firmata da Christiano Canuti (La Sinistra). Si tratta di lavori che riguardano una decina metri di marciapiede e che hanno hanno comportato la chiusura degli accessi al passaggio pedonale. Una misura che, tuttavia, non ha impedito a molti anziani, abituati da anni a utilizzare quel percorso, di continuare ad attraversare.
Il problema - viene fatto notare nell'interrogazione - è che sul lato nord il nuovo tratto di marciapiede è stato rialzato e presenta ondulazioni che rendono difficoltoso, se non impossibile, l’accesso e la discesa. «È quindi stato reso inutilizzabile uno dei passaggi pedonali più utili ed utilizzati di Viganello: quello che da Via Taddei, dove c’è la Posta e la farmacia porta nella zona dell’edicola e della panetteria. Questo senza che la popolazione sia stata informata di nulla».
Da qui una serie di interrogativi rivolti alle autorità competenti: le ragioni dell’intervento, i tempi previsti per la conclusione dei lavori e soprattutto il futuro del passaggio pedonale. In particolare, si chiede se verrà ripristinato e, in caso contrario, quali siano le motivazioni e le soluzioni previste per garantire un attraversamento sicuro in una zona centrale del quartiere.
Al centro delle preoccupazioni anche l’accessibilità: resta da chiarire come si intenda rendere nuovamente fruibile il marciapiede per anziani, persone con carrozzine o con difficoltà motorie, alla luce delle modifiche apportate.
Infine, viene sollevata la questione della gestione dell’informazione e delle misure temporanee adottate durante i lavori, in particolare l’assenza di un attraversamento alternativo per i numerosi utenti che quotidianamente utilizzano quel punto.