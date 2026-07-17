Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

Il Piemonte chiede acqua al Ticino, e il Cantone risponde «anche noi siamo a corto d'acqua», ma nel caso la regione italiana dovesse in futuro trovarsi ad affrontare un’emergenza idrica legata all’acqua potabile, allora il Ticino sarebbe disponibile a intervenire con azioni di supporto, fornendo un'unità mobile per il trattamento dell'acqua.