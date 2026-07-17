Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

Il Consiglio di Stato ha risposto con una lettera ufficiale alla regione italiana che lo scorso 14 luglio aveva chiesto aiuti per l'agricoltura.
Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
Ti-press
di Redazione
Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
Il Consiglio di Stato ha risposto con una lettera ufficiale alla regione italiana che lo scorso 14 luglio aveva chiesto aiuti per l'agricoltura.

Il Piemonte chiede acqua al Ticino, e il Cantone risponde «anche noi siamo a corto d'acqua», ma nel caso la regione italiana dovesse in futuro trovarsi ad affrontare un’emergenza idrica legata all’acqua potabile, allora il Ticino sarebbe disponibile a intervenire con azioni di supporto, fornendo un'unità mobile per il trattamento dell'acqua.

È questo il senso della risposta che il Consiglio di Stato ha dato oggi con una lettera ufficiale, alla richiesta avanzata dalla Regione Piemonte a causa della siccità venutasi a creare in questa torrida estate.

L'esecutivo cantonale ribadisce «il proprio accordo di principio sulla necessità di operare in maniera congiunta, nell’interesse del territorio» e, per questo, «ha già preso contatto con gli operatori idroelettrici attivi sul territorio cantonale, informandoli e sensibilizzandoli in merito alla richiesta della Regione Piemonte».

ITALIA / CANTONE
Emergenza idrica: il Piemonte chiede acqua al Canton Ticino

Questo detto, la fornitura è tutt'altro che garantita: «il Consiglio di Stato ha evidenziato, ad ogni modo, che anche la Svizzera è attualmente confrontata con una situazione di allerta per siccità, a causa delle scarse precipitazioni: lo dimostra il fatto che l’attuale riserva di acqua contenuta nei bacini idroelettrici ticinesi si situa al limite inferiore dei dati registrati negli ultimi 10 anni. Questo stato di cose potrebbe rendere difficile un rilascio di quantitativi di acqua rilevanti, anche per ragioni di tutela della riserva idroelettrica invernale», chiosa Bellinzona.

Inoltre, in questo ambito, il Cantone «dispone di un margine di manovra ridotto, in quanto la maggior parte delle acque sottostà a un regime di concessioni attribuite nel secolo scorso a operatori privati con sede oltralpe, nei confronti dei quali il Cantone non ha autorità e ottiene solo a fronte di grande impegno i deflussi minimi».

Per quanto riguarda, invece, la sicurezza energetica «vi sono precisi vincoli» e l'ente cantonale «è tenuto per mandato legale» a garantirla.

Questo non significa che al Piemonte non verrà offerta assistenza: «il Governo ha anche garantito la disponibilità a favore di azioni di supporto qualora la Regione Piemonte fosse confrontata con una situazione di emergenza idrica relativa all’acqua potabile (...) in questo senso, il Consiglio di Stato ha dato la propria disponibilità nel mettere a disposizione in tempi rapidi un’unità mobile per il trattamento dell'acqua».


Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
acqua potabileemergenza idricaidroeletttricopiemonteticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
30
136

«In Svizzera mi impoverirei, qui possiedo quattro auto»

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»
LIVE
LUGANO
2 gior
17
33

«Nei filtri della piscina troviamo di tutto. Capelli? C'è un nemico peggiore»

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3
LIVE
CANTONE
2 gior
18
51

Violenti temporali, sul Ticino scatta la preallerta di grado 3

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta
LIVE
GIUBIASCO
13 ore
90
160

«Fumo e puzza» dal grill "molesto", i residenti: «Non ne possiamo più». Ma il grotto non ci sta

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile
LIVE
TRAFFICO
2 gior
26
48

Dopo l'incidente, la bomba d'acqua: l'A2 sempre più intrattabile

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
31

Beccano il proprietario in casa senza permesso: «Scatta la violazione di domicilio»

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido
LIVE
LEONTICA
2 gior

Materiale esplosivo trovato nascosto nella casa dell'omicida di Faido

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri
LIVE
CANTONE
2 gior
26
257

Il sapone sulla diga del laghetto per farne uno scivolo, devono intervenire i pompieri

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri
LIVE
ITALIA
1 gior

Morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto
LIVE
GIUBIASCO
1 gior
75
164

Entrano nel suo garage e gli rubano l'auto

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»
LIVE
LOCARNO
1 gior
26
163

Non è un capriccio: «Troppi stimoli fanno soffrire mio fratello»

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine
LIVE
CANTONE
2 gior
13
25

Pomeriggio di tempesta: alla fine (fortunatamente) niente grandine

Anziano muore nelle acque del Verbano
LIVE
MAGADINO
1 gior

Anziano muore nelle acque del Verbano

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno
LIVE
BREGGIA
1 gior
8
113

Breggia ha festeggiato i 100 anni di Ferruccio Merk, alias Teddy Reno

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero
LIVE
SVIZZERA
8 ore
27
79

La pensione non basta: ecco perché sempre più svizzeri scelgono l’estero

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager
LIVE
ITALIA
1 gior
70
66

Ponte Morandi, sentenza storica: dodici anni per l'ex top manager

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
LIVE
ZURIGO
10 ore

La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima
LIVE
SOLETTA
1 gior

Un cadavere senza testa, braccia e gambe. Parla lo zio della presunta vittima

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
61
124

Argentina da impazzire: è in finale al Mondiale

Sarà una notte turbolenta
LIVE
CANTONE
1 gior
1
37

Sarà una notte turbolenta

È allarme in alta montagna
LIVE
CANTONE
1 gior
5
78

È allarme in alta montagna

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa
LIVE
ITALIA
3 gior
3
47

«Bagaglio fuori misura»: la nuova truffa che colpisce i turisti a Malpensa

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso
LIVE
CANTONE
1 gior

Comportamenti inadeguati, interrotto il rapporto di lavoro tra RSI e il giornalista sospeso

Turista annega in una piscina privata a Vairano
LIVE
GAMBAROGNO
2 gior

Turista annega in una piscina privata a Vairano

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli
LIVE
ITALIA
2 gior

Morto il pedone investito dalla bici, in sella c'era Paolo Belli

Non si trovano quasi più camere
LIVE
LOCARNO
15 ore
10
45

Non si trovano quasi più camere

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
20
65

Francia ammutolita, la Spagna vola in finale

I due cartelli che confondono gli utenti
LIVE
BELLINZONA
15 ore
23
38

I due cartelli che confondono gli utenti

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
LIVE
CANTONE
1 gior
3
42

Ecco la nuova Direttrice dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I giovani le auto non le comprano più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
8
40

I giovani le auto non le comprano più

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
24
25

«Questo arbitro aveva il livello per dirigere una semifinale?»

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9

La canicola è finita. Revocata l'allerta in tutto il Ticino

Ti derubano anche qui
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Ti derubano anche qui

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»
LIVE
SVIZZERA
4 gior
155
252

L'AI verso la bancarotta, forse già nel 2030: «A 18 anni in invalidità, non lavoreranno mai più»

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
38

Lo aspettano in 100'000 ma Haaland scappa dal retro

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
8
54

«Non deve essere ricordata solo come "la vittima di Faido"»

Temporali e grandine nell'Alto Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
12
11

Temporali e grandine nell'Alto Ticino

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione
LIVE
LAVERTEZZO
1 gior
10

Mélanie Laurent e un messaggio che va oltre la finzione

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio
LIVE
CANTONE
2 gior
17

Maxi truffa con auto di lusso in leasing: 31 decreti d'accusa e otto rinvii a giudizio

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
33
56

Dal calcio alla politica: «Le Malvinas sono argentine». Finale a rischio?

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»
LIVE
CANTONE
10 ore
23
56

Il Piemonte chiede acqua, il Ticino risponde: «Poca anche da noi, ma...»

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»
LIVE
MONDIALE 2026
12 ore
1
17

«C'era una possibilità su un milione che potesse accadere»

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi
LIVE
SOLETTA
2 gior

Cadavere trovato in un campo: mancano testa, mani e piedi

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
38

L'acquisto della casa diventa un incubo: truffati diversi acquirenti

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa
LIVE
FIGINO
2 gior
6
116

La cerva Nancy, alla conquista del giardino di casa

«Tuchel è un criminale»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
21

«Tuchel è un criminale»

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale
LIVE
LUGANO
14 ore
16
85

Sentenza ribaltata: condannati i due agenti della Polizia comunale

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt
LIVE
MASSAGNO
2 gior
3
27

Scontro tra autopostale e una vettura: traffico in tilt

ULTIME NOTIZIE TICINO
Ancora sette chilometri di colonna al portale nord
LIVE
SAN GOTTARDO
4 ore
2

Ancora sette chilometri di colonna al portale nord

Cimiteri non accessibili a tutti
LIVE
MENDRISIO
4 ore
5
4

Cimiteri non accessibili a tutti

Se avete visto il flash... è troppo tardi
LIVE
CANTONE
5 ore
7

Se avete visto il flash... è troppo tardi

Estate a Lugano, giovani in cerca di spazi: troppo business, poca inclusività?
LIVE
LUGANO
5 ore
2
16

Estate a Lugano, giovani in cerca di spazi: troppo business, poca inclusività?

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»
LIVE
CANTONE
6 ore
10
120

«Purtroppo non c'è stato il lieto fine, ma abbiamo comunque acceso una lampadina»

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»
LIVE
MAGADINO
6 ore

«Aveva ingerito molta acqua, abbiamo fatto il possibile»

Nella notte all'improvviso, un cantiere
LIVE
MENDRISIO
6 ore
3
44

Nella notte all'improvviso, un cantiere

Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord
LIVE
SAN GOTTARDO
8 ore
6
35

Oltre dieci chilometri di coda al portale Nord

Si chiuderà col botto: numeri da capogiro per Moon+Stars
LIVE
LOCARNO
8 ore
12

Si chiuderà col botto: numeri da capogiro per Moon+Stars

Una figura tecnica per rafforzare il Gran Consiglio
LIVE
CANTONE
11 ore
7
31

Una figura tecnica per rafforzare il Gran Consiglio