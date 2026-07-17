Quattro incidenti in pochi metri, un 91enne ha distrutto l'auto
Anziano urta rocce, un'auto e diversi muri prima di fermarsi totalmente. Patente ritirata.
SAGOGN - Giovedì pomeriggio, sulla strada principale di Sagogn, un automobilista è rimasto coinvolto in una sequenza di incidenti lungo la Oberalpstrasse H19, nel tratto tra Laax e Schluein. La polizia cantonale dei Grigioni ha disposto il ritiro immediato della patente.
Secondo quanto ricostruito dalla polizia grigionese, un uomo di 91 anni, poco prima di raggiungere l'area di sosta di Truccas, ha urtato una roccia sul lato destro della carreggiata. L'auto ha quindi invaso la corsia opposta, colpendo lateralmente un veicolo condotto da un 56enne.
La corsa è proseguita con ulteriori due urti contro il muro di contenimento sul lato destro della strada, fino a causare lo strappo della ruota anteriore destra. Nonostante i danni, l'anziano ha continuato a guidare, fermandosi infine sul lato sinistro della carreggiata a circa 200 metri dal primo impatto.
Intervenuti sul posto, gli agenti hanno ritirato la patente di guida al conducente.