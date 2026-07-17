APPENZELLO ESTERNO
Abete colpito da un fulmine distrugge due auto
Nessun ferito, ma ingenti danni materiali.
Polizia Appenzello Esterno
Abete colpito da un fulmine distrugge due auto
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Abete colpito da un fulmine distrugge due auto
Nessun ferito, ma ingenti danni materiali.
Abete colpito da un fulmine distrugge due auto
Nessun ferito, ma ingenti danni materiali.
TEUFEN - Giovedì sera un violento temporale ha provocato ingenti danni materiali a Teufen, senza causare feriti.
Poco dopo le 20.15, in Zeughausstrasse, un fulmine ha colpito un grande abete. L’albero si è spezzato e i detriti hanno colpito un edificio adiacente e due veicoli parcheggiati nelle vicinanze.
Secondo le prime informazioni, non si registrano persone ferite. I danni materiali risultano complessivamente elevati.
Per le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di sgombero sono stati allertati i pompieri.
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