Esercito svizzero, purea di mele italiana. E la polemica è servita

E qui la polemica si anima. «L'assegnazione di un tale appalto all'estero è da valutare criticamente – soprattutto per prodotti come la purea di mele, che in linea di principio possono essere prodotti anche con materie prime svizzere», replica l'Associazione svizzera dei frutticoltori al quotidiano d'oltralpe. Un fornitore svizzero rafforzerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurrebbe la dipendenza e sarebbe migliore per il clima, argomenta l'associazione. Inoltre, fa notare che l'esercito sul proprio sito web sottolinea di voler considerare prodotti regionali e stagionali. «Secondo noi, questo impegno dovrebbe valere anche per i prodotti trasformati a base di frutta come la purea di mele.»

«Niente di insolito»

L'Associazione dei frutticoltori, come detto, intende ora cercare il dialogo con l'esercito, soprattutto per capire perché siano state presentate così poche offerte. L'associazione alcune ipotesi le ha già formulate. Potrebbe dipendere da differenze di prezzo o da oscillazioni del raccolto. Tuttavia, secondo l'associazione, questi criteri da soli non dovrebbero essere determinanti.