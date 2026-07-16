Questi quattro svizzeri hanno remato più a nord di chiunque altro prima di loro

Un moto ondoso troppo alto avrebbe aumentato il rischio che la barca si capovolgesse o uscisse dalla rotta prevista. Se il vento fosse stato troppo forte, li avrebbe spinti contro il ghiaccio e non sarebbero più riusciti a contrastarlo con le proprie forze. Inoltre, c'era da considerare pure il fatto che prima della partenza il vento e la corrente spingessero via dalla loro rotta il maggior numero possibile di lastre di ghiaccio galleggiante.

Sessanta giorni con «cibo spaziale»

Ora i quattro avventurieri hanno intrapreso il viaggio verso sud in direzione della Scozia. Prima dovranno spostarsi fuori dal mare di ghiaccio. Successivamente remeranno passando per l'isola vulcanica di Jan Mayen, l'Islanda, le Isole Fær Øer con destinazione Thurso, nel nord della Scozia. A seconda delle condizioni meteorologiche, questa parte richiederà circa 25-30 giorni. E sarà possibile seguire in diretta i progressi del viaggio sul loro sito web.