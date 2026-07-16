Questi quattro svizzeri hanno remato più a nord di chiunque altro prima di loro
Il team elvetico ha stabilito un nuovo record mondiale, raggiungendo ai remi il limite del ghiaccio artico
Il team elvetico ha stabilito un nuovo record mondiale, raggiungendo ai remi il limite del ghiaccio artico
SVIZZERA - Ce l'hanno fatta. Alle 14 e 38 minuti del 15 luglio 2026. I quattro svizzeri Roman Möckli, Ben von Mitzlaff, Frederik Jacobs e Florian Ramp hanno raggiunto ciò che nessuno prima di loro era mai riuscito a fare. Hanno remato fino al bordo del ghiaccio del Polo Nord. Alla coordinata 80.41338° Nord hanno superato il punto più a nord mai raggiunto da una barca a "propulsione muscolare". E per questo hanno ricevuto un riconoscimento dal Guinness World Record.
Le condizioni dovevano essere perfette
«Siamo stanchi, ma super felici», ha detto il team che ha stabilito il record mondiale, citato dalla loro portavoce. Prima di riuscire però nell'impresa, i quattro hanno dovuto aspettare circa una settimana nella norvegese Ny-Ålesund – l'insediamento più a nord del mondo – una finestra meteorologica favorevole.
Un moto ondoso troppo alto avrebbe aumentato il rischio che la barca si capovolgesse o uscisse dalla rotta prevista. Se il vento fosse stato troppo forte, li avrebbe spinti contro il ghiaccio e non sarebbero più riusciti a contrastarlo con le proprie forze. Inoltre, c'era da considerare pure il fatto che prima della partenza il vento e la corrente spingessero via dalla loro rotta il maggior numero possibile di lastre di ghiaccio galleggiante.
Sessanta giorni con «cibo spaziale»
Ora i quattro avventurieri hanno intrapreso il viaggio verso sud in direzione della Scozia. Prima dovranno spostarsi fuori dal mare di ghiaccio. Successivamente remeranno passando per l'isola vulcanica di Jan Mayen, l'Islanda, le Isole Fær Øer con destinazione Thurso, nel nord della Scozia. A seconda delle condizioni meteorologiche, questa parte richiederà circa 25-30 giorni. E sarà possibile seguire in diretta i progressi del viaggio sul loro sito web.
L'equipaggio ha con sé provviste per 60 giorni. «Potete immaginarlo come cibo spaziale», ha spiegato la portavoce del team a 20 Minuten. Grazie al telefono satellitare a bordo può restare in contatto con l'equipaggio. Inoltre, nell'attrezzatura avevano anche oggetti rilevanti per la sicurezza come giubbotti di salvataggio o una boa.
A proposito del cibo, la portavoce racconta anche un aneddoto dall'avventura dei quattro. Anche per il soggiorno a Ny-Ålesund l'equipaggio aveva previsto «cibo spaziale». Dopotutto, la località in cui hanno fatto sosta non è una città funzionante con hotel o ristoranti, ma un insediamento permanente prevalentemente per scienziati. Tuttavia, i quattro svizzeri hanno avuto la fortuna di essere invitati qualche sera da qualcuno. Così hanno potuto godersi del "cibo vero" prima che il viaggio proseguisse.