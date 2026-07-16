Motociclista muore sul Susten
Il centauro ha perso il controllo del veicolo ed è caduto in curva
INNERTKIRCHEN - Un motociclista di 42 anni ha perso la vita oggi pomeriggio sul Passo del Susten, in territorio di Innertkirchen (BE).
La polizia cantonale è stata allertata poco dopo le 14.25. In base alle informazioni disponibili, il motociclista - uno svizzero domiciliato nel canton Friburgo - stava viaggiando dalla cima del passo in direzione dello Steingletscher quando, in una curva a destra, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è caduto, indica la polizia in un comunicato.
La moto è quindi scivolata sulla corsia opposta, finendo nella ghiaia per poi schiantarsi contro una roccia. Il motociclista è rimasto gravemente ferito. Nonostante i soccorsi immediatamente prestati da alcune persone presenti sul posto e le successive cure mediche fornite dai soccorritori, il 42enne è deceduto sul luogo dell'incidente.
Il tratto di strada interessato è rimasto completamente chiuso al traffico per diverse ore.
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