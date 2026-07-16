Motociclista muore sul Susten

La polizia cantonale è stata allertata poco dopo le 14.25. In base alle informazioni disponibili, il motociclista - uno svizzero domiciliato nel canton Friburgo - stava viaggiando dalla cima del passo in direzione dello Steingletscher quando, in una curva a destra, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è caduto, indica la polizia in un comunicato.