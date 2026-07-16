Caldo infernale: ecco gli strani espedienti adottati per combatterlo

La fontana...ritardataria

A Bellinzona, invece, è tornata per il secondo anno la fontana con i giochi d'acqua in Piazza del Sole. L'installazione presenta una superficie di 100 metri quadri ed è dotata di oltre 1'000 getti gestiti tramite un software che crea giochi dinamici e coreografici accompagnati da musica e, nelle ore solari, da effetti luminosi. La fontana è però stata messa in funzione solo il 10 di luglio, con un certo ritardo rispetto all'inizio della canicola in Ticino.