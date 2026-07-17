Traffico da record: costi per 117 miliardi di franchi e auto sempre in testa

Trasporto merci stabile e meno transito alpino

A differenza del traffico passeggeri, le prestazioni di trasporto nel settore merci sono rimaste sostanzialmente stabili negli ultimi vent'anni. Il 63% è stato effettuato su strada e il 37% su rotaia. Il numero di camion che hanno attraversato le Alpi è diminuito di un terzo dal 2000.