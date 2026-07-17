Come gli argentini: quella volta che la Nati fece scandalo con uno striscione

Lo striscione «Las Malvinas son argentinas» ha fatto notizia in tutto il mondo dopo la vittoria degli argentini nella semifinale dei Mondiali contro l’Inghilterra. Ma anche nel calcio svizzero è ben nota una vivace discussione scaturita da un messaggio politico in campo. Era il 6 settembre 1995, e la nazionale svizzera a Göteborg fu protagonista di uno scandalo quasi identico.