La fuga dall'autopattuglia, poi lo schianto: 15enne spira in ospedale
Alla guida di una moto senza patente, e con un passeggero senza casco, il giovane centauro si è fatto prendere dal panico con una corsa folle culminata in tragedia.
ZURIGO - Lui aveva il casco, ma non la patente, il suo passeggero 16enne, invece, no. Al momento del fermo da parte di una pattuglia della Cantonale di Zurigo ha quindi deciso di darsi alla fuga. È successo, conferma la polizia, attorno alle 2 di notte di sabato 11 luglio.
Una corsa, quella del centauro 15enne, a velocità elevata attraverso la zona 30 del comune di Dübendorf (ZH). Una volta giunto all'incrocio ha finito per impattare violentemente con la fiancata di un'autovettura che sopraggiungeva.
I due giovani sono stati sbalzati, riportando ferite «di media e grave entità». Le autorità, che questo venerdì con una seconda nota hanno confermato il decesso in ospedale di uno dei ragazzi avvenuto giovedì mattina, lo avevano riportato.
Si tratta del conducente 15enne, di nazionalità svizzera.
Il ragazzo avrebbe dovuto comparire davanti alla procura dei minori per eccesso di velocità, furto di veicolo, guida senza patente e altri reati.
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