A Zurigo il maltempo colpisce ancora: tetti divelti e 550 chiamate di emergenza

Il centro di coordinamento delle Emergenze di Zurigo ha smistato circa 550 chiamate indirizzate ai pompieri. Il picco è stato raggiunto attorno alle 20. Nel cantone sono stati necessari 286 interventi.

La maggior parte ha riguardato infiltrazioni d'acqua negli edifici e alberi caduti. Secondo SRF Meteo, fino alle 23:00 sono stati registrati oltre 26'000 fulmini e si sono abbattute piogge torrenziali a intermittenza. È a Winterthur/Seen che le precipitazioni sono state più intense. In una sola serata è caduto circa un terzo delle precipitazioni che solitamente si registrano nell'intero mese di luglio.