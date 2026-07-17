A Zurigo il maltempo colpisce ancora: tetti divelti e 550 chiamate di emergenza
Gli interventi dei pompieri sono stati diverse centinaia
Gli interventi dei pompieri sono stati diverse centinaia
ZURIGO - Sono diversi i danni causati dalla tempesta che nella notte tra giovedì e venerdì si è abbattuta sulla Svizzera interna. Winterthur, Volketswil e Dübendorf sono state particolarmente colpite.
A Illnau-Effretikon, Zurigo, parte del tetto di un'abitazione è stata divelta dalle raffiche di vento e scaraventata a terra. Un'auto parcheggiata è rimasta sepolta sotto le macerie. Ulteriori dettagli non sono ancora noti.
Il centro di coordinamento delle Emergenze di Zurigo ha smistato circa 550 chiamate indirizzate ai pompieri. Il picco è stato raggiunto attorno alle 20. Nel cantone sono stati necessari 286 interventi.
La maggior parte ha riguardato infiltrazioni d'acqua negli edifici e alberi caduti. Secondo SRF Meteo, fino alle 23:00 sono stati registrati oltre 26'000 fulmini e si sono abbattute piogge torrenziali a intermittenza. È a Winterthur/Seen che le precipitazioni sono state più intense. In una sola serata è caduto circa un terzo delle precipitazioni che solitamente si registrano nell'intero mese di luglio.
A causa di un temporale, ieri sera il Montreux Jazz Festival ha dovuto chiudere temporaneamente ed evacuare gli spazi esterni, nonché le strutture temporanee, poco dopo le 20:00. Tutte le attività sono tuttavia riprese alle 21:23.
Nel canton Friburgo, è stato soprattutto il vento violento a farla da padrone. A Plaffayen (FR), nella regione dello Schwarzseee, Eolo ha soffiato con raffiche fino a 108 km/h, stando a MeteoSvizzera.
Un temporale con grandine e forti piogge ha causato numerosi danni nella regione di Frauenfeld giovedì sera. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.
Nel canton Turgovia, il centro di emergenza della Polizia cantonale ha ricevuto circa 100 segnalazioni di danni. I pompieri della regione di Frauenfeld sono intervenuti principalmente per far fronte a scantinati allagati e alberi caduti. Non ci sono stati feriti.