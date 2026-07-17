Scommesse sportive: allarme dipendenza tra i giovani durante i Mondiali

Pubblicità colpevoleSecondo il centro di competenza il rischio aumenta però anche in seguito alla massiccia pubblicità per le scommesse sportive, che si rivolge in modo mirato ai giovani uomini, un gruppo particolarmente a rischio. Inoltre molti credono erroneamente che le conoscenze specialistiche migliorino in modo sostanziale le possibilità di vincita.

In Svizzera non è possibile individuare un nesso chiaro e sistematico tra i grandi eventi e il numero di chiamate alla linea di assistenza nazionale, ha indicato Dipendenze Svizzera all'agenzia di stampa Keystone-ATS. Non esiste infatti un monitoraggio strutturato.